Detienen a un exalcalde y exdiputado catalán por masturbarse en público en la piscina de un hotel

El exhibicionismo es un delito bastante frecuente y los arrestos por esa causa no acostumbran a llegar a los medios. Lo que no es frecuente es que un detenido por masturbarse ante menores de edad sea un exalcalde y exdiputado sin antecedentes.

Pere Albó, un expolítico catalán de 54 años que fue alcalde de Sant Feliu de Guíxols (Gerona) por el PSC entre 2007 y 2011 y diputado de Junts en la pasada legislatura autonómica, fue detenido este domingo bajo la acusación de haberse masturbado en público en la piscina de un hotel de la localidad costera de Santa Susanna, en la comarca catalana del Maresme.

La versión más extendida del caso es que Albó entró en las instalaciones de un hotel sin estar alojado, accedió a la piscina, se tendió en una tumbona, se bajó los pantalones y comenzó a masturbarse. En la piscina había medio centenar de personas, familias con adolescentes y niños que enseguida repararon en el exalcalde y exdiputado.

El establecimiento hotelero carece de personal de seguridad, por lo que tuvo que ser un camarero quien llamara la atención de Albó, le instara a dejar de masturbarse y subirse los pantalones. La policía fue avisada de inmediato. Personados en el hotel, los agentes detuvieron al expolítico y se lo llevaron a comisaría.

Denuncia por agresión

El escándalo fue monumental. Algunos de los clientes del hotel se marcharon a la carrera puesto que Albó no se masturbaba de forma precisamente discreta. Otros de los presentes increparon al expolítico y el suceso no fue a mayores gracias a la intervención policial. Sin embargo, una de las personas que estaban en la piscina habría denunciado a Albó por agresión.

Albó, que es abogado, exigió ser conducido hasta el juez al considerar que había sido detenido ilegalmente (habeas corpus), pero la autoridad judicial resolvió que el arresto había sido llevado a cabo con todas las garantías y por motivos justificados.

El detenido anunció que abandonaba la política el año pasado, cuando renunció a su acta de concejal de la oposición en el Ayuntamiento del que había sido alcalde. Albó transitó del socialismo al separatismo de Junts en los años del procés, cuando una parte del PSC se escindió en un grupo llamado Moviment d'Esquerres. En la penúltima legislatura fue designado diputado en el Parlament por Junts. En la actualidad ejerce como abogado y dirige un hotel de su familia en la Costa Brava. De momento se ignora si actuó bajo el efecto de sustancias. En algunos medios se alude a que Albó tiene problemas familiares y de salud mental. El exhibicionismo comporta penas de entre seis meses y un año de cárcel o multa de 12 a 24 meses consistente en un pago diario en función de la capacidad económica del condenado.