El Supremo sentencia que es ilegal excluir el español en la rotulación de las escuelas catalanas

El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de abril de 2025 y ha declarado nulo el apartado de las instrucciones del Departamento de Educación de la Generalidad para el curso 2022-2023 que establecía que la rotulación de los espacios de los centros educativos se realizara exclusivamente en catalán —y en occitano en Arán—, relegando la presencia de cualquier otra lengua, incluido el castellano, a las producciones de los alumnos.

En un comunicado hecho público tras la sentencia, la AEB se felicita porque el Tribunal Supremo considera que la enseñanza no se agota en lo que se transmite en las aulas: las instalaciones del centro constituyen el "escenario" o "paisaje" de la actividad educativa y forman parte de ella. Por eso, excluir el español de la rotulación incide negativamente sobre su condición de lengua vehicular de la enseñanza y vulnera el artículo 27 de la Constitución.

La sentencia añade que los rótulos y señales de las escuelas e institutos públicos son un modo de comunicación de la Administración con los ciudadanos, por lo que su exclusión tampoco es respetuosa con el artículo 3 de la Constitución (que regula el uso y la oficialidad de las lenguas) y puede introducir una diferencia de trato injustificada contraria al artículo 14 (relativo a la igualdad y a la no discriminación).

El sofisma separatista

"El Alto Tribunal desmonta, además, el argumento de la Generalidad de que las instrucciones no 'prohibían' el castellano, calificándolo de sofisma: prever que la rotulación se haga solo en catalán equivale, en la práctica, a una prohibición", apunta el comunicado de la AEB.

La organización a favor del bilingüismo real en la educación catalana sostiene que "este pronunciamiento no solo anula un apartado concreto de unas instrucciones: deslegitima el conjunto de una política que ha pretendido construir en los centros educativos de Cataluña un ecosistema del que el castellano, lengua oficial del Estado y lengua habitual de la mitad de los catalanes, quedara borrado. Primero fueron las aulas; después, las comunicaciones con las familias; también las paredes y los rótulos. El Tribunal Supremo recuerda hoy lo que nunca debió ser cuestionado: que ningún poder público puede prohibir una lengua oficial, tampoco en la escuela".

Tras la publicación de la sentencia, la AEB reclama a la Consejería de Educación que la acate y la ejecute "modificando sus instrucciones y directrices sobre proyectos lingüísticos, e introduciendo el castellano en la rotulación y en el espacio físico de los centros educativos sostenidos con fondos públicos".

En su escrito de oposición al recurso la Generalidad señaló que la petición de la AEB obligaría a cambiar la rotulación de los 5.433 centros docentes públicos de Cataluña, algo que se le antojaba imposible.

"La AEB estará vigilante y no descarta acudir de nuevo a los tribunales, en fase de ejecución, si la Generalidad incumple o dilata el cumplimiento de la sentencia", señala el comunicado de la entidad.

La Administración autonómica catalana suele incumplir por sistema las sentencias que cuestionan su política de erradicación del español, de ahí la duración de pleitos como el del 25% del español en la enseñanza obligatoria en Cataluña, un porcentaje que la mayoría de los centros dependientes de fondos públicos ignoran al considerarla una "agresión" contra el "modelo" de la "escuela catalana".