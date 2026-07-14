El negocio del padrón ilegal en Badalona: cobraban hasta 1.000 euros a inmigrantes para simular su residencia

La Policía Nacional ha desarticulado en Badalona una red delictiva dedicada a la falsificación y venta de certificados de empadronamiento. La trama criminal facilitaba de forma fraudulenta los trámites de residencia a ciudadanos extranjeros en situación irregular. La investigación, que se ha prolongado durante varios meses, se ha saldado con la detención de los dos líderes de la organización en la provincia de Barcelona.

Tarifas de hasta 1.000 euros por documento

Los cabecillas de la red captaban a los inmigrantes en situación ilegal en las inmediaciones de las oficinas de atención al ciudadano de Badalona. Aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de los extranjeros para regularizar su situación en España, la organización exigía pagos que oscilaban entre los 500 y los 1.000 euros a cambio de tramitar los certificados de empadronamiento falsificados.

Con estos documentos, los ciudadanos procedentes de terceros países pretendían simular una permanencia continuada en territorio español. El objetivo final de los compradores era obtener de forma fraudulenta los permisos de residencia temporal o de trabajo que exige la legislación de extranjería.

Captación de propietarios e inquilinos cómplices

La estructura delictiva no operaba en solitario, sino que requería de la colaboración de terceros para dar de alta los domicilios falsos. Los dos detenidos se encargaban personalmente de captar a propietarios o arrendatarios de inmuebles en la localidad barcelonesa.

A cambio de autorizar las inscripciones ficticias en sus viviendas, los líderes de la trama ofrecían a estos titulares un porcentaje de las ganancias obtenidas con cada transacción ilegal. Las pesquisas policiales confirman que el entramado utilizaba estas propiedades para registrar a personas que jamás llegaron a residir en ellas.