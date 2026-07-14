Junts entra en barrena mientras espera que un fallo del TJUE a favor de la amnistía reactive a Puigdemont

Crisis sin paliativos en el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat). El avance en las encuestas de Aliança Catalana, la falta de dirección, estrategia y coordinación, el aislamiento del líder en su Casa de la República de Waterloo y las deserciones en el ámbito municipal han puesto al partido heredero de la Convergencia de Jordi Pujol contra las cuerdas.

De entrada, cualquier parecido de Junts con Convergencia es pura coincidencia. Las siglas de Pujol llegaron a aglutinar a 50.000 afiliados en su mejor momento (30.000 cuando bajó la persiana) mientras que el partido de Puigdemont, Josep Rull y Jordi Turull no pasa de los seis mil militantes, según los datos de la propia formación.

Además, la salida del Gobierno de la Generalidad, la pérdida de peso específico en el ámbito municipal y la errática dirección encarnada por Carles Puigdemont han dejado al partido al borde de una especie de absorción por parte de Aliança Catalana, la fuerza emergente en el separatismo. AC es el partido de moda y se da por descontado que va a arrasar en los próximos comicios autonómicos. Pero antes se celebrarán las elecciones municipales y en ese terreno Silvia Orriols ya está poniendo en serios aprietos a los de Puigdemont.

Deserciones

Se suceden las deserciones de cuadros de Junts en dirección a AC. Orriols pesca en las agitadas aguas de la formación de Puigdemont. A título de ejemplo, se acaba de anunciar que el portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), Enric Daza, será el candidato de Orriols en esa localidad. En un principio se afirmó que los tres ediles de Junts se pasaban en bloque a las filas de Aliança, pero las concejalas dos y tres han declinado seguir a su cabeza de lista aunque al principio habían dado su visto bueno a la operación.

En Gerona, de donde fue alcalde Puigdemont, el partido posconvergente también atraviesa una situación complicada. Sin dar explicaciones convincentes, la formación ha abandonado el Gobierno municipal y dejado en minoría a la CUP y ERC, que gobernarán a partir de ahora con 11 de los 27 concejales del pleno. Gemma Geis, la jefa de filas de Junts en Gerona, ha aludido a desavenencias con Lluc Salellas, el alcalde de la CUP, en temas relacionados con la gestión de una sala de cine municipal, la apertura de más tiendas de bicicletas en el casco antiguo o el deficiente sistema de recogida de basuras.

Gemma Geis niega que dejar el Gobierno local se deba al impulso de Alianca Catalana, pero en Junts no ha ocurrido casi nada en las últimas semanas que no tenga que ver con las encuestas y con el empuje de Silvia Orriols.

La esperanza en Junts

La única esperanza en Junts es que un fallo favorable a la amnistía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este jueves 16 de julio propicie una suerte de efecto Puigdemont que saque al prófugo de su letargo y rescate al partido de la deriva hacia la inanidad.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, está convencido de que el TJUE validará la amnistía, pero el regreso del golpista no será automático. El Tribunal Constitucional deberá resolver primero los recursos de los condenados por malversación, algo que no se prevé que ocurra hasta como muy pronto mediados o finales de septiembre.

Como publicó este lunes El Mundo, Puigdemont decidió romper con Pedro Sánchez por lo que considera dilaciones injustificadas en el proceso de su amnistía. El prófugo cree que el presidente del Gobierno ha jugado con él y que le ha interesado mantenerlo fuera de España el mayor tiempo posible para garantizarse el apoyo de Junts. Puigdemont se considera estafado por Sánchez y por sus interlocutores socialistas, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero.

Está convencido también de que el Gobierno ha sido más sensible con ERC y le ha dejado ponerse medallas en cuestiones como la condonación de la deuda de la Generalidad y la financiación autonómica que a Junts, que puede presumir, eso sí, de haber introducido los pinganillos en el Congreso. Sin embargo, acuerdos como el traspaso de las competencias de inmigración y control de fronteras han quedado en agua de borrajas. El resumen de Puigdemont es que todo lo que podía salir mal en sus tratos con el PSOE ha salido mal. Sin embargo, espera que el regreso le permita reconectar con el electorado.