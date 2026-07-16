Decepción en Sociedad Civil Catalana, champán en Can Puigdemont

Las dos sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la ley de amnistía estaban cantadas y se daban por descontadas. No ha habido sorpresa alguna. El TJUE se lava las manos. La malversación no fue tan voluminosa como para comprometer las finanzas de la Unión Europea y amnistiar los delitos de terrorismo que se imputan al comando de los Comités de Defensa de la República (CDR) desarticulado por la Guardia Civil antes de que pasara a la acción no contraviene la directiva europea sobre la materia. En resumen y trazo grueso, que la ley de amnistía no es contraria al derecho europeo según la justicia europea.

Tanto Sociedad Civil Catalana (SCC) como la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) se han mostrado decepcionadas por la decisión de la justicia europea. En el primer caso, SCC está personada en el Tribunal de Cuentas y su insistencia dio pie a la prejudicial sobre la malversación. La ACVOT estaba personada en la Audiencia Nacional por el comando de los CDR.

Sin embargo y frente a la ola de triunfalismo desatada por las dos sentencias en el Gobierno, en la Generalidad y en socialistas y separatistas, Sociedad Civil advierte de que "el TJUE no niega que haya malversación. Lo que dice es que no parece haber afectado a los intereses financieros de la UE".

Desde Societat Civil Catalana hicimos lo que teníamos que hacer al llevar la ley de amnistía del Gobierno ante la justicia europea y volveríamos a hacerlo una y mil veces. El propio TJUE ha ratificado la competencia que se le quería negar al Tribunal de Cuentas para controlar… pic.twitter.com/uJ8GocUqQ9 — Societat Civil Catalana (@Societatcc) July 16, 2026

También indica que "la ley de amnistía no concedía tiempo suficiente al Tribunal de Cuentas (donde estamos personados contra los líderes separatistas con el propósito de exigirles responsabilidades contables por el procés) para estudiar si existió malversación en su conducta. La sentencia de hoy del TJUE corrige esta limitación de tiempo". No obstante, no se hace ilusiones en relación a la diligencia del Tribunal de Cuentas.

En su reacción, la entidad manifiesta respetar el fallo pero dice que "seguimos pensando que la amnistía blanquea la malversación; que ello afecta a los intereses de todos y que se trata de una autoamnistía redactada y aprobada por quienes delinquieron con un intento de golpe de estado y por quienes les han blanqueado por interés personal y partidista. Una amnistía que, además, pisotea el principio de igualdad de todos los españoles".

También subraya que "el fallo, además, deja claro que la amnistía no se puede aplicar automáticamente, sino que corresponde a los jueces valorar cómo se aplica. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo son los que deberán resolver ahora los recursos de amparo pendientes teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia del TJUE".

Fuera de Waterloo

La otra cara de la moneda es Puigdemont, quien al parecer ha recibido la noticia fuera de su residencia habitual de Waterloo. Su reacción ha consistido en un artículo en la red social X. Ni siquiera una alocución como la que sí ha llevado a cabo el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, exigiendo la aplicación "sin subterfugios" de la amnistía.

En dicho artículo celebra la decisión del TJUE y avisa a los jueces de que "si se continúan negando a aplicar la amnistía de manera integral no sólo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que además, estarán enfrentándose al derecho europeo.

El líder de Junts ha recurrido al fútbol para alertar a los suyos: "A partir de ahora ya no se juega en Europa, sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público decantados de un lado. No debería ser así y con la sentencia de hoy ya no debería haber margen...".