Hallan en una cueva de Barcelona los esqueletos de dos rinocerontes de hace 200.000 años

Un equipo de arqueólogos de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) ha descubierto en la Cova de les Teixoneres, en Moyá (Barcelona), los esqueletos completos de dos rinocerontes que vivieron hace unos 200.000 años. Según informa EFE, se trata de un hallazgo excepcional, ya que no existe ningún otro caso documentado de este tipo en la península ibérica.

Los restos pertenecen a Stephanorhinus hemitoechus, conocido como rinoceronte estepario, y presentan un extraordinario estado de conservación. Son los únicos esqueletos completos de esta especie documentados hasta ahora en la península ibérica y el cuarto hallazgo de estas características conocido en Europa, después de los dos casos localizados en Alemania y el descubierto en Italia.

El Stephanorhinus hemitoechus comenzó a ser abundante en los yacimientos europeos hace unos 500.000 años y desapareció hace aproximadamente 20.000, coincidiendo con la llegada de los intensos fríos del Último Máximo Glacial.

Los investigadores todavía desconocen cómo llegaron ambos animales al interior de la cavidad. "Todavía no sabemos cómo llegaron estos animales al interior de la Cova de les Teixoneres", ha explicado el investigador principal del proyecto, Jordi Rosell, durante una atención a los medios celebrada este viernes.

Rosell ha recordado que estos ejemplares podían superar la tonelada y media de peso y ha señalado que varios de sus huesos permanecen en conexión anatómica. "Hay que tener en cuenta que son animales que podían superar la tonelada y media de peso. Por lo que hemos observado durante la excavación, algunos huesos permanecen en conexión anatómica, lo que significa que probablemente los cuerpos llegaron a la cueva mucho antes de comenzar a descomponerse", ha indicado.

El origen del hallazgo sigue siendo un misterio

Los expertos consideran poco probable que estos rinocerontes utilizasen habitualmente las cuevas, por lo que barajan diferentes hipótesis para explicar su presencia. "Es posible que entraran atraídos por algún tipo de trampa natural, como una poza de agua, o que cayeran accidentalmente, pero las investigaciones realizadas hasta ahora aún no nos permiten determinarlo", ha añadido Rosell.

Junto a los esqueletos también han aparecido herramientas de piedra, varias lascas y el fragmento de una punta rota fabricada en hueso, un tipo de pertrecho que, según los arqueólogos, no tiene precedentes en este periodo.

Aunque el estudio de los restos se encuentra todavía en una fase inicial, los investigadores destacan la excelente conservación de los huesos, pese a que permanecen cubiertos por concreciones que dificultan el análisis de su superficie. La investigadora del IPHES-CERCA Ruth Blasco ha afirmado que "estamos convencidos de que, cuando los hayamos limpiado, podremos saber si los cadáveres fueron aprovechados por los neandertales o por los carnívoros de la zona, como las hienas, los osos de las cavernas o los lobos".

Una ventana al clima del Pleistoceno

El hallazgo también aporta información sobre la evolución del clima en la zona durante el Pleistoceno. El profesor de investigación ICREA en el IPHES Florent Rivals ha recordado que en niveles más recientes del yacimiento ya habían aparecido restos de rinoceronte asociados a campamentos neandertales. "La presencia del rinoceronte estepario en los estratos inferiores nos indica que hubo una sucesión de cambios climáticos entre hace 200.000 y 75.000 años lo suficientemente acusados como para provocar la sustitución de animales propios de climas relativamente templados por otras especies mejor adaptadas al frío", ha señalado.

Además, las excavaciones han permitido localizar en el fondo de la cueva los restos de un hogar humano de hace unos 40.000 años, junto a restos de animales consumidos y algunas herramientas. La investigadora del IPHES-CERCA Anna Rufà ha explicado que los utensilios recuperados en este nivel superior son muy similares a los encontrados cerca de los rinocerontes, en estratos más antiguos de la cavidad.