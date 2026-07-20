Dimite la consejera de la Generalidad responsable de la atención a la infancia y adolescencia

La consejera de la Generalidad que no ha logrado sofocar los escándalos de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) deja el Gobierno catalán. La socialista Mònica Martínez Bravo abandona el cargo a petición propia y por razones personales que de momento no han trascendido. El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha anunciado que el número dos de la Consejería de Derechos Sociales, Raúl Moreno, es desde este mismo lunes el nuevo consejero del ramo.

Salvador Illa ha tenido palabras de elogio para la consejera y ha llegado al extremo de afirmar que Martínez Bravo "ha afrontado con éxito el rediseño de nuestro sistema de protección social como un pilar fundamental del Estado del bienestar". Se refería a la consejera que creyó que la mejor manera de acabar con los abusos y la corrupción en la DGAIA era cambiando el nombre de la dirección general, que pasó a ser Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).

En mayo del año pasado trascendió el caso de una niña de 12 años acogida por la Generalidad que había sido violada y prostituida en una red de pederastas. El escándalo destapó otros casos similares y un sistema de gestión en manos de unas fundaciones vinculadas a ERC y en el que la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude detectaron numerosas irregularidades.

A Mònica Martínez Bravo le tocó defender dicho sistema dado el apoyo que presta el partido republicano a Salvador Illa y el PSC. También mostró un notable celo en el empeño de correr velos y desviar la atención para evitar problemas con los socios políticos.