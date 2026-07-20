Junqueras se felicita por la "victoria del Barça" en el Mundial

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, tiene una visión muy particular de lo que sucedió anoche en la final de la Copa del Mundo de fútbol ganada por la selección española a la de Argentina. Según Junqueras, "el Barça ganó, los jugadores del Barça ganaron" y "está bien que sea así". "Todo nuestro aprecio por Lamine Yamal, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Dani Olmo y compañía", ha señalado pocas horas después de que los jugadores españoles alzaran el trofeo del Mundial en Estados Unidos.Junqueras también ha tenido palabras de elogio para Messi por haber jugado en el Barcelona.

Junqueras es de los pocos independentistas, por no decir el único, que ha hablado después del triunfo español. El separatismo en pleno apoyaba a Argentina ya que por defecto siempre van contra España. Dirigentes tanto de Junts como de ERC habían mostrado en las últimas horas sus preferencias justificándose en el hecho de que Messi lideraba el combinado argentino.

Pero la comparecencia de Junqueras este lunes no ha sido para hablar de fútbol, sino para presionar a Junts. "Cuando nunca eres útil, puede pasar que algunos de tus votantes acaben votando a cualquier inútil". Este es el recado que le mandado Oriol Junqueras al líder de Junts, Carles Puigdemont. El dirigente de ERC quiere que Junts para se sume de nuevo a la mayoría de la investidura con el objetivo de sacar adelante la condonación de la deuda catalana (17.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica), el concierto catalán y el consorcio de inversiones, un nuevo ente entre la Generalidad y el Gobierno para controlar la ejecución de los presupuestos.

Tras las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, el independentismo ha recobrado el pulso. Junqueras pretende aprovechar el tramo final de la legislatura para avanzar en la agenda secesionista que pactó tanto con Pedro Sánchez como con Salvador Illa (la nueva financiación está en el pacto de investidura de Illa). Pero para ello necesita el concurso de Junts per Catalunya, partido que rompió su colaboración con el Gobierno antes de que Santos Cerdán fuera encarcelado y Rodríguez Zapatero, imputado.

Junqueras sostiene que ha mantenido contactos con Puigdemont y personas de su entorno tras la resolución del TJUE la semana pasada, pero en declaraciones a la Ser en Cataluña se ha negado a dar detalles porque, afirma, Junts pide "discreción". Sin embargo, esos contactos no han sido óbice para que el líder republicano haya hurgado en el avance demoscópico de "Aliança Catalana" (AC) a costa de Junts. De ahí esa invocación de la utilidad en política y el aviso de que Orriols gana espacio conforme Junts se encastilla en sus posiciones.

"Por el bien de Cataluña"

Junqueras pide al partido de Puigdemont que facilite las iniciativas parlamentarias de ERC relacionadas con la financiación y la condonación de la deuda "por el bien de Cataluña y por el de ellos mismos". También ha asegurado que las peleas entre Junts y el PSOE no sirven de nada y que "Junts debería pensar en Cataluña y no en sus peleas".

En la misma emisora Junqueras ha abogado por que Gabriel Rufián repita como cabeza de cartel de ERC en las próximas generales con estas palabras: "Seguro que es un candidato magnífico. Es amigo mío, es mi compañero, lo he ayudado siempre y lo intentaré ayudar siempre".