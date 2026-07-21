Un detenido por el asesinato a tiros de un menor de 15 años en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes en Barcelona a una segunda persona por la muerte a tiros de Marlon, un menor de 15 años que fue tiroteado el pasado 2 de julio en el parque de la Pegaso. Durante una intervención en el Parlamento de Cataluña, Núria Parlon ha anunciado el arresto del que ha definido como el "presunto sicario". Según publica ABC, que cita fuentes policiales, el detenido tiene 21 años.

Con esta nueva detención son ya dos las personas arrestadas por estos hechos. El primer sospechoso fue detenido al día siguiente del crimen e ingresó posteriormente en prisión provisional sin fianza como presunto responsable de un delito de homicidio.

Investigación abierta

La investigación continúa abierta y permanece bajo secreto de sumario por orden judicial. Las pesquisas están siendo dirigidas por la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra. En un primer momento, los investigadores vincularon el homicidio a un enfrentamiento entre bandas juveniles y trabajan con la hipótesis de que el ataque fue planificado y dirigido contra la víctima.

Los hechos ocurrieron hacia las 22:30 horas del 2 de julio en el parque de la Pegaso, situado en el distrito barcelonés de San Andrés y frecuentado en ocasiones por bandas juveniles violentas. El menor se encontraba junto a su hermano pequeño y otro familiar cuando un grupo de personas se dirigió hacia él y abrió fuego. El adolescente quedó herido crítico y falleció en el mismo lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran salvarle la vida. Los Mossos consideran que se trató de una "acción directa", no de un hecho casual o un accidente.

Según publica ABC, Marlon había llegado el pasado diciembre desde Colombia junto a su familia y estudiaba en el colegio Pare Manyanet, donde tras su muerte se celebró una misa en su recuerdo en la que compañeros y profesores destacaron su comportamiento y su rendimiento académico.

Buscan a más implicados

La Policía catalana mantiene la búsqueda del resto de personas presuntamente implicadas en el crimen. Tras los hechos, el director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aseguró que "el asesinato de un menor de 15 años es una línea roja de la máxima gravedad".

De acuerdo con ABC, una de las líneas de investigación apunta a que el crimen podría estar relacionado con un desencuentro con una banda juvenil violenta, aunque por el momento no está claro si el menor era el objetivo inicial del ataque.