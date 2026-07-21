Muere apuñalado en Barcelona un hombre que incumplía una orden de alejamiento

Un hombre ha muerto en Barcelona después de ser apuñalado en el paseo marítimo de la Barceloneta, tras ser localizado herido por arma blanca por agentes de los Mossos d'Esquadra que acudieron a una pelea.

Según han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 03:25 horas en el distrito de Ciutat Vella. Varias patrullas se desplazaron hasta la zona tras recibir un aviso por una discusión y encontraron al hombre herido, inmediatamente activaron la asistencia sanitaria.

Detenido por un presunto quebrantamiento de condena

Los agentes localizaron a la víctima con una herida provocada por arma blanca y procedieron a detenerla por un presunto quebrantamiento de condena, al existir una orden de alejamiento vigente contra una mujer que se encontraba en el lugar de los hechos.

El hombre fue atendido inicialmente por efectivos sanitarios y trasladado a un hospital de Barcelona, donde finalmente falleció a consecuencia de las heridas. Según ha avanzado TV3, el varón murió en el centro hospitalario después de haber sido evacuado por los servicios de emergencia.

La investigación queda en manos de la DIC

Hasta el paseo marítimo de la Barceloneta acudieron dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron al herido y realizaron el traslado sanitario. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.

Por el momento, no se ha informado oficialmente de la identidad del autor de la agresión ni de las circunstancias concretas en las que se produjo el apuñalamiento. La investigación permanece abierta para determinar qué ocurrió antes de la llegada de los agentes y si hubo terceras personas implicadas en el fallecimiento.

Por otro lado, ElCaso.com señala que las primeras informaciones indican que este hecho ha provocado que otra persona cercana a la mujer, algunas fuentes aseguran que la pareja actual, se enfrentara con él y lo acabara atacando con un cuchillo, hiriéndolo de una puñalada. En cuanto al escenario del suceso, según señalan en La Vanguardia, algunas informaciones difundidas por otros medios apuntan a que el incidente pudo ocurrir en la zona de la playa del Somorrostro.