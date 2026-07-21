Sin amnistía: condenados ocho separatistas por reventar un acto sobre Cervantes de Sociedad Civil Catalana

Ocho separatistas que reventaron un acto cultural de Sociedad Civil Catalana (SCC) en la Universidad de Barcelona han sido condenados a penas de entre dos años y seis meses de cárcel y multas económicas de menor cuantía (1.800 euros). Los hechos se remontan al 7 de junio de 2018, cuando la entidad organizó un homenaje a Miguel de Cervantes que contaba con la participación del historiador Ricardo García Cárcel, la bibliotecaria documentalista Mari Carmen Penacho y el actual presidente de SCC Álex Ramos.

Nada más comenzar la conferencia esta tuvo que ser interrumpida por una turba de separatistas que golpeaba las puertas del Aula Magna, profería gritos, amenazas de muerte y consignas golpistas. El rectorado prefirió ordenar el desalojo de la sala que el de los manifestantes separatistas, que volvieron a amenazar a los asistentes a la conferencia de carácter cultural ya cara a cara. Se reiteraron las amenazas, hubo empujones y los acosados, lejos de arredrarse, comenzaron a gritar la palabra "libertad".

Este incidente, uno de tantos de acoso, amenazas, abusos y amedrentamiento por parte de los separatistas, fue uno de tantos en los años duros del golpe de Estado y posteriores, cuando el separatismo convirtió todas las universidades catalanas en feudos separatistas que discriminaban a quien no estuviera de acuerdo con la independencia, fueran docentes o alumnos.

La organización de abogados independentistas "Alerta Solidària" es la que se ha hecho eco de la condena a ocho de sus patrocinados y de la absolución de otros diez. Según esta entidad, el juez no ha querido aplicar la amnistía a pesar de que, en su opinión, los hechos se enmarcan en el proceso independentista y dentro del marco temporal que marca la ley de amnistía. El magistrado, no obstante, considera que la actuación de los separatistas correspondía a un delito de odio contra la cultura y la lengua española que no está cubierto por la ley redactada por los propios separatistas porque no tenía nada que ver con la independencia de Cataluña.

Informe de los Mossos d'Esquadra al gusto separatista

En un comunicado, la organización separatista reconoce que "diez acusadas han sido absueltas y no por falta de elementos objetivos de haber estado en medio en el tenso rato en que coincidieron personas de los dos sectores". Y a continuación añade: "La sentencia, que pasa por alto que miembros del grupo españolista (sic) contribuyeron a la escalada con gritos y empujones, como recogía el informe inicial de los Mossos d'Esquadra, se centra en casos concretos de quien considera probada una mayor beligerancia".

Los que protestaban habían sido citados por los Comités de Defensa de la República (CDR), el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes y las juventudes de la CUP. Además de tachar a los asistentes de "fascistas" se corearon cánticos terroristas entonces muy en boga en Cataluña como "pim, pam, pum, que no quede ni uno".