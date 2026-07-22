Alejandro Fernández avisa del negro futuro de Junts: "Es muy probable que se disuelva en dos o tres años"

El rechazo del Parlamento de Cataluña a rendir un homenaje institucional a los futbolistas catalanes proclamados campeones con la Selección Española ha desatado una grave polémica por parte del constitucionalismo. Después de este controvertido choque en la Cámara autonómica, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Cuesta en esRadio, en una entrevista concedida a Sandra León, para denunciar la doble moral de Salvador Illa y advertir de la profunda metamorfosis que atraviesa el panorama político catalán, en el que sitúa a Carles Puigdemont como una figura prácticamente fuera del panorama político actual

La doble moral de Illa

La polémica saltó después de que la Mesa del Parlamento rechazara una iniciativa impulsada conjuntamente por el PP y Vox para realizar una recepción oficial a los jugadores catalanes de la Selección. La propuesta decayó tras el voto en contra de los partidos independentistas y del PSC, una decisión que Fernández reprochó frontalmente al presidente de la Generalitadad durante la sesión de control. "Pedimos que el Parlamento de Cataluña recibiera a los campeones del mundo catalanes, como están haciendo en otras comunidades autónomas. Todos los partidos políticos votaron en contra."

Salvador Illa ha votado en contra de recibir en el Parlament a los catalanes campeones del mundo.

Había que contestarle... pic.twitter.com/eKeSOKXg0a — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) July 22, 2026

Durante la entrevista, el dirigente popular tildó de "doble moral" la postura de Salvador Illa, a quien acusa de exhibir un entusiasmo ficticio en las redes sociales mientras cede ante las exigencias de sus socios de gobierno para financiar proyectos de representatividad deportiva propia. "La hipocresía que le lleva a hacerse el emocionado celebrando en redes sociales el triunfo de España, pero luego, prisionero de sus socios en la Mesa del Parlamento, votar en contra".

Fernández explicó que esta conducta responde a un perverso mecanismo de premios instalado históricamente tanto en Barcelona como en Madrid. "¿Por qué el electorado del PSC, que esencialmente se siente Catalan y Español sin complejos, luego tiene un partido que tiene un comportamiento absolutamente nacionalista?, se preguntaba.

"Yo esto lo he explicado muchas veces, tiene una razón de ser, y no es estrictamente catalana, es un problema español. Se ha permitido que el sistema de incentivos premie al separatismo, al que quiere romper España, que recibe todas las subvenciones, todos los mimitos en Barcelona y en Madrid, históricamente, y en cambio ser constitucionalista en Cataluña es una ruina de expresión en tu tierra e indiferencia en los grandes núcleos de poder en Madrid históricamente, que han priorizado siempre el acuerdo con la convergencia de turno antes que potenciar una verdadera alternativa constitucionalista" expliciaba con contundencia.

El fin de Junts y la irrupción de Sílvia Orriols

En relación con los últimos movimientos de Carles Puigdemont, quien ha denunciado a España ante la Comisión Europea por la amnistía y contempla volver coincidiendo con el aniversario del 1-O, el líder del PP catalán pronostica un escenario muy complicado para la formación y el auge indiscutible de Alianza Catalana. "Cuanto más distensión les ofreces, más chulitos se ponen. Parece mentira que haya gente que todavía no haya entendido ese mecanismo más sencillo que la tabla del uno".

"Es muy probable que Junts se disuelva en un plazo máximo de dos o tres años. Puedo equivocarme, pero esa es mi opinión y lo digo con el respeto" explicaba. En cuanto al relevo comentaba que "Sílvia Orriols se acabará convirtiendo en la lideresa del separatismo en Cataluña". "Puigdemont va a poder comprobar que es un actor político del pasado", afirmaba con contundencia.

Seguridad, inmigración y el rearme del constitucionalismo

Ante las preguntas planteadas sobre el desplazamiento del debate hacia la seguridad y el control migratorio, Alejandro Fernández subrayó que el Partido Popular debe asumir un liderazgo claro y firme sin ceder espacio al separatismo ni al desmantelamiento de las instituciones estatales.

"Es necesaria una política de inmigración y de seguridad radicalmente diferente de la actual, rigurosa, que es ni papeles para todos ni todos expulsados; pero que las personas que vengan, vengan a trabajar y a cumplir nuestro ordenamiento jurídico".