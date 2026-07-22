Caso Andic: la peligrosa "terapia de confrontación" de ponerse al borde del precipicio

Irrumpe un nuevo personaje en el caso Andic, una "ayudante" o "colaboradora puntual" de la "terapeuta" que afirma que la terapia familiar a la que la misteriosa María Julia Lüderwaldt sometió a Isak Andic (fundador de Mango) y a su hijo Jonathan incluía una especie de rito consistente en exponer a sus clientes a "situaciones extremas". Y más concretamente "al borde de un precipicio" y como si fueran a despeñarse por un barranco.

El personaje es una mujer inglesa, traductora y colaboradora de Lüderwaldt, una figura muy conocida entre la alta burguesía catalana como psicóloga, psicoanalista o terapeuta familiar, aunque no consta registrada en colegio profesional alguno en España. A María Julia, que utiliza el apellido de su marido, se la ha presentado como una profesional especialista en conflictos familiares y dispone de una amplia cartera de "pacientes" entre las familias más acaudaladas de Barcelona.

Pues bien, entre sus métodos consta, según la nueva testigo, un procedimiento que encaja perfectamente con la situación en la que se produjo la muerte de Isak Andic, una de las mayores fortunas de España, con un patrimonio de 4.000 millones de euros según la revista Forbes. El sistema consiste en la exposición a peligros que obliguen a las personas a afrontar sus conflictos en un contexto supuestamente controlado de riesgo, algo así como poner a alguien a pensar en su vida al borde de un precipicio.

El valor del nuevo testimonio se funda en el hecho de que esta mujer dice que fue la que eligió la fatídica ruta de Collbató hacia las cuevas de Salnitre, en el entorno del monasterio de Montserrat. Además, asegura que realizó una excursión con Jonathan Andic por ese sendero el 7 de diciembre de 2024, una semana antes de que el padre cayera por un barranco del mismo camino. Son detalles que aportan las partes y que han sido difundidos este martes por El Periódico y La Vanguardia.

Visualizar la "muerte del padre"

La terapeuta habría sugerido a padre e hijo que realizaran una excursión en la que visualizar la "muerte del padre", según su colaboradora o ayudante. Eso se cuenta en La Vanguardia. El Periódico complementa el relato al dar voz a una clienta de la "profesora" Lüderwaldt que afirma que "se trata de una terapia radical y dura, pero también profesional. Es una mediadora en conflictos familiares que busca soluciones en las diferentes etapas de la vida".

La nueva testigo ha aportado además un mensaje de la terapeuta que a los investigadores les parece relevante. La mujer se puso en contacto con María Julia al conocer la noticia de la muerte de Isak Andic para preguntarle qué había pasado y la respuesta por escrito fue la siguiente: "Casi mejor no lo quiero saber, no vaya a ser que la siguiente sea yo", según detalla La Vanguardia.

Esta mujer, de cincuenta años y que ejerce de traductora desde hace años en Barcelona, se puso recientemente en contacto con los Mossos d'Esquadra para dar todas estas explicaciones y tendrá que ratificar su testimonio en sede judicial. Su entrada en escena supone una dificultad sobrevenida para la defensa de Jonathan Andic.