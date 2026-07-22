Ferran Torres: el señalamiento separatista y de la extrema izquierda

Meter el gol de España en la final de la Copa del Mundo está resultando ser un negocio de riesgo. Ferran Torres está en la diana de la extrema izquierda y del separatismo. Ni 24 horas ha durado el mural que un artista callejero italiano afincado en Barcelona que firma como TV Boy había dedicado a Ferran Torres en la plaza Joanic del barrio de Gracia, con fuerte implantación electoral del separatismo.

El mural representaba a Ferran Torres con la camiseta de España besando la Copa y ya ha sido tapado por elementos independentistas que han dejado su firma de odio y marcado el territorio. Un manchurrón en blanco, la frase "volem seleccions catalanes" (queremos selecciones catalanas) y el tradicional "puta Espanya" componen el nuevo mural al gusto de los independentistas.

Salvatore Benintende, artista callejero italiano más conocido por 'TVBoy', había dedicado un mural a Ferran Torres en el barrio de Gràcia de Barcelona.

No ha durado ni 24 horas. Sobra decir que 4 anormales tarados indepes son los responsables.

Están rabiosos esos perros.

⭐️⭐️🇪🇸 pic.twitter.com/AhgnzXyI2u — Ramón Mateos 🇪🇸🤝🇪🇺⭐️⭐️ (@RamonMateos30) July 22, 2026

El activista Santiago Espot, uno de los mayores delatores lingüísticos de la región, se ha felicitado en su cuenta de X por la "resignificación" del muro. De nada le ha servido al valenciano Ferran Torres jugar en el F. C. Barcelona. Ha sido cancelado por llevar la camiseta de España y marcar el gol de la segunda estrella. Hasta Joan Laporta, el presidente del club culé, está siendo objeto de feroces críticas por haber apoyado a la selección nacional en la final del Mundial, un gesto nada extraordinario teniendo en cuenta la mayoría de jugadores de la entidad azulgrana en la selección.

Iba a pintar a Luis de la Fuente

TV Boy había declarado que en un principio pensó en dedicar el mural al entrenador Luis de la Fuente pero que cambió de opinión para homenajear al nuevo Iniesta. Su gozo en un pozo. Él también está señalado por los separatistas desde que se le encargó por parte de la Generalidad el cartel de Sant Jordi del año pasado y puso las cuatro barras de Cataluña demasiado pequeñas.

Pero no es el único contratiempo de Ferran Torres. Hay que añadir las inauditas acusaciones de Sumar, partido que insta a un señalamiento del futbolista por sus inversiones en el sector inmobiliario.

La extrema izquierda, los proetarras y el separatismo catalán afloran unidos en el odio a España. Es el "frente popular" que reclama Gabriel Rufián propiciado por el fútbol. El problema del portavoz republicano en Madrid es que a él también le critican los separatistas por haber considerado "lógico" que la selección nacional tenga apoyos en el País Vasco y en Cataluña dada la presencia de jugadores de esas regiones en el plantel.

Sin embargo, esa presencia de vascos y catalanes no es apreciada por las autoridades autonómicas y locales de esas regiones. El alcalde de San Sebastián ha descartado homenajear a los futbolistas Oyarzabal y Zubimendi mientras que el Parlamento catalán hace lo mismo en el caso de Cubarsí, Lamine Yamal, Cucurella, Eric García, Joan García, David Raya, Dani Olmo, Marc Pubill y Víctor Muñoz, los catalanes de la selección.