Si hoy es miércoles, el presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, está a favor de la selección española de fútbol y se felicita por sus triunfos. Preguntado sobre el hecho de que el PSC haya votado en la Mesa del Parlament en contra de recibir y homenajear a los nueve futbolistas catalanes de la selección, Illa ha asegurado que invitó a los jugadores a una recepción en el Palacio de la Generalidad y que estos le dijeron que no podían acudir.

Ha sido la réplica a la pregunta que formulaba el presidente del grupo del PP, Alejandro Fernández, quien ha reprochado a Illa tanto la negativa de su grupo político a agasajar a los catalanes de la selección (Joan García, Eric García, Dani Olmo, Lamine Yamal, David Raya, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Marc Cucurella y Víctor Muñoz) en la cámara autonómica como que se haya comprometido con ERC a montar una oficina para la promoción de las selecciones deportivas catalanas que tiene como objetivo lograr que combinados de la región puedan competir en torneos internacionales, incluidos los futbolísticos.

Ayer martes, la portavoz del Govern, la consejera Sílvia Paneque, admitió que en breve se formalizará la oficina para el impulso de las selecciones catalanas en cumplimiento de las cesiones del PSC a ERC para lograr que Salvador Illa fuera investido presidente. Ese extremo y el voto en contra del PSC en el Parlament a recibir a los jugadores catalanes ha sido la munición utilizada por Alejandro Fernández para reprochar a Illa el "doble pensar" que acuñó George Orwell en su novela 1984, es decir la capacidad para defender una tesis y la contraria. Y esto es, a decir del dirigente popular, lo que estaría haciendo Illa en el caso de la selección española de fútbol.

"Parece mentira señor Illa que usted, tan modosito, se haya convertido en el mejor maestro de esta práctica tan abyecta porque sólo así puede usted felicitar en redes la victoria de España en el Mundial y a la vez votar en contra de recibir en el Parlament a los catalanes campeones del mundo, porque sólo así puede usted fingir emoción por la victoria de España y a la vez prometerle a Esquerra selecciones deportivas catalanas para enfrentarse a España", ha manifestado Alejandro Fernández.

Illa ha contestado en estos términos: "Tocar de oído tiene problemas. Yo no necesito ningún acuerdo del parlamento de Cataluña para saber lo que tengo que hacer. A todos los deportistas catalanes que han tenido éxitos me he ofrecido para recibirlos en el palacio de la Generalidad y lo hice con los nueve jugadores catalanes que forman parte de la selección española. Y no han podido venir. Se ha equivocado. Se ha pasado de frenada. Aquí ha habido un intento de instrumentalizar la selección y de hacer política con el fútbol por parte de algunos partidos políticos como el suyo".

El caso de la oficina de promoción de las selecciones catalanas ha quedado al margen de la respuesta de Illa a Fernández. No así el origen inmigrante de algunos de los futbolistas, que ha sido aprovechado por Illa para cargar contra Ignacio Garriga, de Vox, y Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, al afirmar que esos jugadores son tan catalanes como ellos y que han desmontado los discursos de odio "jugada a jugada".