PSC y ERC se tapan las vergüenzas y niegan la corrupción en la protección a la infancia en Cataluña

El caso de una niña de 12 años violada y prostituida destapó uno de los mayores escándalos de corrupción moral y política de la historia de Cataluña. La menor estaba al cargo de la Generalidad, pero había sido captada sin ningún problema por el cabecilla de una red de pederastas que primero la violó repetidamente y después la prostituyó entre sus conocidos.

La celebración del juicio contra ese sujeto desveló un escándalo de proporciones gigantescas. Esa niña no era ni mucho menos un caso excepcional y a eso había que sumar un descontrol gigantesco en la atención a la infancia y la adolescencia, que los gobiernos nacionalistas de la Generalidad habían privatizado en favor de una serie de fundaciones y empresas con vínculos evidentes con ERC, el partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.

Un trabajador del sistema de atención a la infancia también salió a la palestra para contar que esas empresas cobraban por menores que no existían y que elaboraban documentación falsa para justificar cobros millonarios de fondos públicos. La Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude y la defensora del pueblo de Cataluña (síndica de agravios) tenían abiertas investigaciones que de momento no han deparado ningún resultado positivo.

El parlamento catalán, por su parte, decidió montar una comisión de investigación que ya ha concluido sus trabajos. La conclusión es que en el periodo investigado, de 2011 a 2024, hubo un aumento espectacular del número de "beneficiarios" del sistema, que se hizo lo que se pudo para atenderlos, que los millones desaparecidos tampoco son tantos y que con el cambio de nombre de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (que ahora se llama Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia) y más atención y rigor en los contratos asunto zanjado. Eso es lo que han defendido socialistas y republicanos en las conclusiones de la comisión y en la votación celebrada este miércoles en el parlamento autonómico.

Las explicaciones del imputado Joan Ignasi Elena

El portavoz de ERC en la materia ha sido Joan Ignasi Elena, un exdirigente socialista que se pasó a ERC durante el "Procés", fue nombrado consejero de Interior y ahora es investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la supuesta adjudicación irregular de contratos menores. La causa se centra en contratos de asesoramiento otorgados a dedo por el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) a la consultora Sinergia, que Elena lideraba junto a Joan Herrera, un exdirigente de Iniciativa per Catalunya.

Pues bien, Elena ha sido el encargado de defender las conclusiones de la comisión. Y lo ha hecho en estos términos: "Nosotros lo queremos constatar: no han sido unos años fáciles y hay elementos que deben tenerse necesariamente en cuenta, porque si no, estamos analizando una realidad que no es. Hemos pasado de trescientos a tres mil menores no acompañados. ¿Esto tensiona el sistema? Sí, es evidente, porque no hemos pasado en lo que son profesionales a multiplicarlos por diez y, por tanto, sí, lo ha tensionado. Con evidentes dificultades institucionales. Ahora no quiero entrar, pero a nadie se le escapa. El 17, el 18… Situaciones institucionales complejas. Y esto no debe ser una excusa".

Robar "un poquito"

Tras justificar el descontrol por el Procés y al hablar de los pagos indebidos, este diputado se ha jactado de que se han desviado pocos millones: "Al respecto también quiero hacer una reflexión: de los 167 millones de los que se habla, podemos ir repitiendo, porque nos va bien, ¿eh?, pero no son de la DGAIA; son de todo el sistema de protección. Y es en relación con 10.000 millones de prestaciones; de 10.000 millones, 167 son pagos indebidos. Y de éstos, 167, 9 –9– no han sido devueltos; 9 de 167".

La portavoz del PP, Lorena Roldán, ha replicado así: "Decía aquí el señor Elena que, bueno, que es que son 167 milloncitos de nada, parecía usted que decía. ¿Qué pasa, que si se roba poquito no importa tanto? ¿Eso no importa tanto?".

Roldán también se ha referido al cese de la consejera Mònica Martínez Bravo, sustituida por Raúl Moreno al afirmar: "Qué casualidad, qué casualidad tan oportuna que justo el día en el que este Parlamento viene a poner blanco sobre negro en este escándalo del sistema de protección de menores, la máxima responsable política del departamento decida irse. Y, además, oiga, por la puerta de atrás, al parecer. Motivos personales, nos han dicho. Pero, claro, es que el tiempo nos ha enseñado que cuando se trata del Partido Socialista piensa mal y acertarás. ¿No podía esperar a este debate, tan urgente era esto, tanta urgencia había? Justo, además, lo anuncian ustedes cuando todo el país estaba celebrando la victoria de la selección. ¿Por qué no han dejado ni siquiera que la consellera estuviera hoy aquí y se pudiera despedir, pudiera asistir a este a este Pleno y a este debate antes del verano?".

En cuanto al escándalo propiamente dicho, Roldán ha dicho que "miles de niños, adolescentes y familias han sido víctimas del mayor colapso, descontrol e irresponsabilidad institucional de la historia reciente de la Generalidad. (...) Lo que hemos acreditado en esta comisión, lo que nos han dejado acreditar, no es el fruto de crisis coyunturales ni de imprevisiones fatales; estamos ante una negligencia grave, continuada y sistémica por parte de los diferentes gobiernos de la Generalidad. Mientras el número de menores atendidos se disparaba más de un ochenta y cuatro por ciento en una década y la llegada de menores no acompañados desbordaba todos los pronósticos, los ejecutivos catalanes respondieron con la más absoluta improvisación. Esta falta de rigor derivó en un descontrol absoluto del gasto público: entre 2017 y 2020, la Administración abusó de forma consciente e injustificada de la contratación de emergencia, adjudicando a dedo más de 114 millones de euros, sin someterse a la libre concurrencia ni al control fiscalizador".

María Elisa García Fuster, de Vox, ha asegurado que a diferencia de lo que dicen las conclusiones de la comisión, "los pagos indebidos se deben a un fraude piramidal dentro de la Generalidad. El dictamen dedica más de setenta páginas, una tras otra, a hablar de tensión estructural, la cultura de la emergencia, el debilitamiento de la supervisión y los riesgos derivados de una excesiva proximidad entre la Administración y entidades gestoras. Un dictamen que es un monumento a la autocomplacencia del bloque que gobierna Cataluña desde hace veinte años, PSC, Junts y Esquerra Republicana. Un documento con un lenguaje que se asemeja a una auténtica coartada, diseñada en un despacho de comunicación para que nadie tenga que pronunciar el concepto correcto, que no es otro que "corrupción institucional continuada" desde hace más de veinte años en un área tan sensible como es la atención a la infancia y a la adolescencia".

Las cifras del escándalo

También ha señalado que "lo que se describe en esos 292 subcontratos de emergencia por valor de casi 115 millones de euros, esas prórroga sin firmar, esas facturaciones superiores a lo contratado, esas plazas fantasma detectadas por Antifraude, esas empresas con parques inmobiliarios pagados con dinero público y esos 168 millones de euros de pagos indebidos certificados por la Sindicatura de Cuentas que se extienden y continúan a día de hoy no es un fallo de gestión abstracto ni es una fatalidad demográfica, es la crónica de un tercer sector convertido en un negocio secuestrado por un puñado de fundaciones y entidades afines al poder político de turno que han cobrado durante años sin concurrencia, sin control y sin que nadie de la Generalidad tuviera el más mínimo interés de fiscalizar nada, porque aquí estaban todos pringados hasta las cejas. Y así lo explica el testigo protegido que dio la voz de alarma, porque es un fraude más que probado".

El pastel de la inmigración ilegal

Según la diputada de Vox, "no hablamos de errores de gestión como intenten hacer creer en este informe, hablamos de un entramado de posible corrupción sistemática donde fundaciones y entidades afines –Resilis, Mercè Fontanilles, FASI y toda su compañía– han cobrado millones gestionando prestaciones de menores tutelados y extutelados, la mayor parte extranjeros, MENAs y exMENAs, sin controles, sin fiscalización intencionada y con contratos prorrogados una y otra vez hasta día de hoy, pese a estar bajo investigación por Fiscalía. Eso no es incompetencia, es corrupción institucional. Eso es la casta catalana repartiéndose el pastel de la inmigración ilegal

Muy dura ha sido también la diputada de la CUP Maria Pilar Castillejo, quien ha denunciado que la Generalidad no quiere llevar a cabo una auditoría externa, independiente e integral de todas las entidades, fundaciones, asociaciones, cooperativas, empresas, uniones temporales de empresas que han tocado dinero de la DGAIA. Según Castillejo, "PSC y ERC han convertido la protección de los niños en un negocio. Un negocio –y esto es muy bestia– que necesita clientes para mantener sus beneficios. Es necesario cambiar el modelo. Definitivamente. Es necesario desmercantilizar la protección de la infancia, reforzar los servicios públicos de prevención, recuperar la capacidad pública de planificación y eliminar a los grandes operadores para que la institucionalización vuelva a ser una medida excepcional".

La líder de "Aliança Catalana", Sílvia Orriols, también ha intervenido en el pleno para cargar contra ERC, Junts y el PSC, a quienes acusa de haber permitido que "miles de menores –y no tan menores– procedentes del norte de África colapsaran a un organismo que debía dar cobertura a los niños vulnerables del país. La permisividad y connivencia con el fenómeno inmigratorio que han tenido Junts, Esquerra y el PSC, su incapacidad de reclamar la expulsión inmediata de estos ilegales, ha hecho que cada vez lleguen más y chupen con astucia las plazas y recursos reservados a los catalanes víctimas de desatención o mal. Por querer hacer de ONG con el dinero público, han condenado a nuestros menores vulnerables a convivir y competir con quien ya tiene padres, país y monarcas que deberían hacerse cargo de ellos".

También ha reprochado que el dictamen de la comisión no retornará la tranquilidad a las niñas violadas bajo tutela de la Generalidad ni servirá para recuperar los millones de euros regalados a fundaciones privadas o a extutelados".

La guinda del pastel la ha puesto la diputada del PSC Mónica Ríos García, quien para tapar las responsabilidades de ERC ha señalado que "las disfunciones detectadas no pueden explicar con relatos simplistas ni culpables únicos".