Tres informáticos dejan en evidencia a Cercanías con aplicaciones más útiles que las oficiales

Tres programadores han conseguido que miles de usuarios consulten antes sus aplicaciones que las oficiales de Renfe y Adif para saber cuándo llegará su tren. Sus herramientas, desarrolladas a partir de datos públicos, ofrecen información en tiempo real, estadísticas de puntualidad e incluso detalles sobre las incidencias que afectan a la red de Cercanías. Todo ello nació de una misma frustración: viajar cada día sin saber realmente qué estaba ocurriendo.

No forman parte de Renfe ni de Adif, tampoco cuentan con grandes equipos de desarrollo detrás. Aun así, las aplicaciones y páginas web creadas por David Cortés, Quan van der Knokke y Òscar se han convertido en una referencia para miles de viajeros de Cercanías que buscan una información más completa que la disponible en los canales oficiales. Los tres explican en declaraciones a 3Cat que sus proyectos nacieron de la necesidad de cubrir las carencias informativas que sufrían como usuarios habituales del servicio.

Cada uno impulsó un proyecto diferente, aunque todos parten de la misma idea: aprovechar los datos abiertos que publican las administraciones para convertirlos en herramientas realmente útiles para los pasajeros.

Una aplicación propia

David Cortés, desarrollador informático de Calafell, decidió crear Transporta'm después de comprobar durante meses que la información que recibían los usuarios de Cercanías resultaba insuficiente. Como viajero habitual entre su localidad y Barcelona, se encontraba a diario con retrasos y cambios que no quedaban reflejados con precisión en los paneles informativos.

Con esa experiencia desarrolló una aplicación capaz de mostrar la posición de los trenes y actualizar los retrasos prácticamente en tiempo real utilizando los datos abiertos de Renfe y Adif. El trabajo no fue sencillo, ya que las bases de datos presentaban numerosas inconsistencias y obligaron a realizar un importante trabajo de adaptación.

Lo que comenzó como una herramienta para uso personal acabó convirtiéndose en un servicio abierto al público gracias al impulso de la asociación Dignitat a les Vies. La respuesta de los usuarios fue inmediata y el crecimiento fue tan rápido que el servidor llegó a colapsar por el elevado número de conexiones simultáneas.

Actualmente, Transporta'm supera los 80.000 usuarios y también ofrece información del servicio de Ferrocarrils de la Generalidad y del Tranvía de Barcelona. Su mantenimiento se financia gracias al Premio Drets Digitals des del Disseny.

Pese al éxito de la aplicación, Cortés considera que las mejoras podrían haberse incorporado hace tiempo a los servicios oficiales, ya que la información con la que trabaja es pública y está disponible para las propias administraciones.

Retrasos al detalle

Mientras Transporta'm se centra en el seguimiento de los trenes en tiempo real, Puntual.cat analiza qué ocurre con ellos una vez terminan el recorrido.

El proyecto nació como trabajo de fin de posgrado de Quan van der Knokke, un desarrollador neerlandés que pasó parte de su infancia en Camprodon. Su objetivo era recopilar los datos de puntualidad de cada servicio para que los viajeros pudieran conocer qué fiabilidad tiene realmente el tren que van a utilizar.

La plataforma calcula el retraso medio de cada recorrido y el porcentaje de ocasiones en las que un determinado tren llega a la hora prevista. De esta forma, el usuario puede valorar cuál le ofrece mayores garantías de puntualidad antes incluso de salir de casa.

Durante el desarrollo del proyecto se encontró con una dificultad inesperada: la calidad de los datos originales. La información publicada por las administraciones tuvo que ser depurada antes de poder utilizarse, ya que contenía errores tan llamativos como estaciones de Cercanías situadas en Aragón.

Van der Knokke reconoce que le sorprendió que las operadoras no ofrecieran ya este tipo de estadísticas, especialmente porque en otros países esa información forma parte de las aplicaciones oficiales y ayuda a los viajeros a planificar mejor sus desplazamientos.

El pulso con Adif

El tercer proyecto está firmado por Òscar, impulsor de ElTrenVaTard y colaborador en el desarrollo de Transporta'm.

Su iniciativa más conocida nació tras acceder, a través de Dignitat a les Vies, a los documentos de Adif sobre las limitaciones temporales de velocidad que afectan a distintos tramos de la red ferroviaria. Se trata de restricciones que obligan a reducir la marcha de los trenes y que explican buena parte de los retrasos diarios.

Convencido de que esa información debía ser pública, decidió recopilar todas las limitaciones existentes en una única página web. El resultado permitió comprobar que algunas de ellas llevaban vigentes desde hacía tres décadas.

La publicación de esos datos provocó una enorme repercusión y también un enfrentamiento con Adif. La empresa denunció la página por un supuesto caso de phishing, lo que llevó a varios operadores, entre ellos Movistar, a bloquear el acceso desde España.

La polémica terminó llegando al Congreso de los Diputados, donde el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, acabó reconociendo el error. Desde entonces, la empresa pública publica un mapa con todas las limitaciones temporales de velocidad, aunque todavía no incorpora información como las causas concretas de cada restricción o el tiempo de demora que generan.

Lo que revelan los datos

Más allá de ofrecer herramientas útiles para los viajeros, los tres proyectos han servido para poner cifras a un problema que miles de usuarios sufren a diario.

El análisis de los datos desmontó incluso algunas ideas preconcebidas de sus propios creadores. Quan van der Knokke esperaba encontrar grandes picos de retrasos durante las horas punta de la mañana y de la tarde. Sin embargo, las estadísticas muestran un comportamiento diferente: las demoras se van acumulando a lo largo del día y solo desaparecen cuando el servicio deja de funcionar por la noche.

Las iniciativas de estos desarrolladores se suman a otras plataformas como ElTrenNoFunciona o RadarRodalies, que también monitorizan el estado de la red y contribuyen a hacer visibles los problemas que arrastra Cercanías desde hace años.

La futura aplicación oficial de Cercanías llegará después de que iniciativas independientes como Transporta'm hayan demostrado el interés de los usuarios por este tipo de herramientas. David Cortés sostiene, en declaraciones a 3Cat, que la diferencia radica en que su aplicación nació de la experiencia cotidiana de un viajero. "No hace falta ser un gran ingeniero informático; basta con pasar tiempo en un andén" para entender qué información necesitan realmente los usuarios.