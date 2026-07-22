La Guardia Civil ha detenido este martes a un joven de 23 años y nacionalidad dominicana después de que provocara momentos de pánico en la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat al arrojar una mochila al suelo mientras gritaba "Allahu Akbar" y otras consignas. El incidente obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad, aunque finalmente se descartó cualquier amenaza tras comprobar que el equipaje no contenía explosivos.

Los hechos se produjeron hacia las 19.30 horas, junto a la puerta de embarque U31. Según las fuentes consultadas, la reacción de los viajeros fue inmediata: numerosos pasajeros abandonaron precipitadamente la zona ante el temor de que la mochila pudiera contener explosivos, lo que provocó escenas de tensión e incluso que algunos forzaran puertas para tratar de salir del lugar.

Un detenido tras sembrar el pánico en el aeropuerto de Barcelona al gritar "Allahu Akbar" y abandonar una mochila pic.twitter.com/bNQgyL0ZUH — Libertad Digital (@libertaddigital) July 22, 2026

Amplio despliegue policial

Agentes de la Guardia Civil lograron reducir y arrestar al sospechoso con la colaboración de un trabajador del servicio finger. Tras la detención, especialistas de los TEDAX inspeccionaron la mochila abandonada y confirmaron que no contenía ningún artefacto explosivo, permitiendo restablecer la normalidad en la terminal sin que el episodio llegara a afectar al funcionamiento del aeropuerto.

Durante la intervención también participaron los Mossos d'Esquadra, que siguieron la evolución de la situación a través de sus unidades de Información y movilizaron efectivos del ARRO para reforzar la seguridad en la zona.

Por su parte, los servicios sanitarios atendieron a dos personas que sufrieron crisis de ansiedad a consecuencia del susto, aunque no se registraron heridos de gravedad.

Sin indicios de terrorismo

De acuerdo con las primeras informaciones, el detenido mostró un comportamiento incoherente durante las actuaciones policiales, lo que dificultó su interrogatorio. Las mismas fuentes apuntan a que podría padecer problemas de carácter psiquiátrico, una circunstancia que deberá determinarse en el marco de la investigación.

Por el momento, las pesquisas no han encontrado indicios que vinculen al arrestado con organizaciones terroristas ni con un proceso de radicalización. No obstante, las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer por completo lo ocurrido y descartar cualquier relación con actividades de naturaleza terrorista.