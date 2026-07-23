Ocho heridos, dos de ellos graves, por una explosión de gas en Barcelona

Ocho trabajadores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, tras una deflagración de gas registrada por la noche en la plaza de Sants de Barcelona durante las labores de reparación de una tubería dañada en unas obras del Metro.

El incidente se produjo a las 22:50 horas, cuando se originó una deflagración en la zona afectada por un escape de gas detectado horas antes, sobre las 14:40, en el marco de las obras de accesibilidad de la estación de la Línea 5 de Metro de Plaça de Sants, después de que una conducción de gas resultara dañada.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, desde que se detectó la fuga se activaron los protocolos de seguridad y efectivos de los Bomberos de Barcelona y de la compañía suministradora de gas trabajaban en la zona para controlar la incidencia. Además, se cortó el tráfico y se aseguró el perímetro como medida preventiva.

Fue durante esas labores de reparación cuando se produjo la deflagración, que dejó ocho trabajadores heridos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha detallado que dos presentan heridas graves y otros dos menos graves, todos ellos trasladados al Hospital Vall d'Hebron. Además, otro trabajador ha resultado menos grave y tres presentan heridas leves, siendo evacuados al Hospital Clínic.

🔴 Informació de tancament: Deflagració de gas a les obres del Metro. Plaça de Sants de Barcelona. 8 persones afectades, tots homes. - 2 afectats, greus, traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron

- 2 afectats, menys greus, traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron

- 1 afectat,… https://t.co/BSyUqNW6qW — SEM. Generalitat (@semgencat) July 22, 2026

El SEM movilizó ocho ambulancias para atender a los afectados, mientras que los Bombers de Barcelona han desplegado nueve dotaciones para extinguir el incendio provocado por la explosión. La Guardia Urbana ha establecido un perímetro de seguridad en torno a la zona afectada.

La autoextinción

La gran llama que permanecía visible en el centro de la plaza se ha extinguido 13 horas después del accidente. El jefe de intervención de los Bombers de Barcelona, Albert Ventosa, ha explicado que la complejidad de la red de distribución urbana de gas impidió sofocarla antes, ya que no bastaba con apagar el fuego, sino que era necesario interrumpir el suministro que lo mantenía activo.

La red urbana funciona de forma "entrelazada", con entradas de gas desde distintos puntos, y no cuenta con un gran número de válvulas de corte debido a los riesgos asociados a estos elementos mecánicos. Por ello, el cierre del suministro no puede realizarse simplemente accionando una llave.

Para detener la fuga en el punto afectado, los equipos tuvieron que introducir globos de aire en cuatro puntos diferentes de la conducción. Tras colocar el último de ellos, se interrumpió la llegada de gas y la llama terminó apagándose por sí sola.

Durante la noche, los trabajos de los bomberos se centraron en controlar la radiación térmica y proteger tanto el entorno como las viviendas próximas. Las medidas adoptadas permitieron evitar que un árbol situado junto al foco del incendio resultara afectado, una muestra de la eficacia del dispositivo desplegado.