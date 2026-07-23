Regresó de Marruecos y fue detenido: así cayó el cuarto sospechoso de agresiones en plena calle en Barcelona

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barcelona-El Prat al cuarto joven investigado por su presunta participación en varias agresiones aleatorias cometidas en grupo en el distrito del Eixample de Barcelona durante la madrugada del pasado 5 de julio.

El arresto tuvo lugar el martes 21 de julio en el control de pasaportes del aeropuerto, cuando el sospechoso llegaba procedente de Marruecos, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso. Los Mossos d'Esquadra habían emitido una orden de búsqueda y captura contra él.

Huida tras la difusión

Los investigadores atribuyen al detenido y al resto de implicados varias agresiones cometidas en la vía pública, la mayoría de ellas en el Eixample, que fueron grabadas con teléfonos móviles y difundidas posteriormente en redes sociales.

Tras la viralización de las imágenes, el joven abandonó España y se desplazó primero a Canarias y después a Marruecos, hasta que fue localizado a su regreso a Barcelona. Los Mossos ya habían detenido el pasado 16 de julio a otros tres jóvenes relacionados con estos hechos y habían denunciado a otros dos sospechosos.

Seis ataques acreditados por los Mossos

La investigación policial permitió identificar a los presuntos autores mediante el análisis de los vídeos, las declaraciones de testigos, la localización de víctimas y la colaboración ciudadana y de personal de seguridad privada de zonas de ocio.

Hasta ahora, los Mossos han acreditado seis agresiones, algunas de ellas con lesiones leves a las víctimas. Los investigados están acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones leves. Según la investigación, el grupo buscaba grabar los ataques y difundirlos para conseguir repercusión en redes sociales.