Ajuste de cuentas salvaje entre separatistas por la Amnistía: "La puta Constitución y la monarquía delincuente"

Espectáculo inenarrable en el separatismo. La aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo a los miembros de la Mesa del "Parlament" surgidos de las elecciones convocadas bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución ha desatado un duro cruce de acusaciones entre dos de los más recientes beneficiarios de la ley del olvido penal.

Se trata de Josep Costa, que fue un aguerrido (sobre el papel) vicepresidente de la cámara autonómica por la cuota de Puigdemont, y Josep Pagès, quien fuera síndico electoral del "referéndum" ilegal del 1-O y en la actualidad diputado de Junts en el Congreso.

M'importa un rave el que diga el Tribunal Suprem, la puta Constitució o la monarquia delinqüent en nom de la qual dicten sentències.

Qui hagi lluitat per l'amnistia, enhorabona.

Si jo no els reconec cap autoritat per jutjar-me tampoc els la reconec per absoldre'm ni amnistiar-me. pic.twitter.com/OO35VSEiJk — Josep Costa (@josepcosta) July 24, 2026

La respuesta a estos insultos e improperios no vino del lado constitucionalista sino del propio frente independentista y fue un tortazo de los que hacen época. Josep Pagès se revolvió con inusitada fiereza en la misma red social: "En septiembre de 2017 caían multas del Tribunal Constitucional de 12.000 euros al día y querellas de la Fiscalía pidiendo años de prisión. Una de las personas que formaban parte de la sindicatura electoral del referéndum pidió ser sustituida. Se planteó a Josep Costa, suplente, si aceptaba sustituirla. La respuesta fue que ni pensarlo, 'a mí en la prisión no me verán'. De aquel episodio hay al menos tres testigos". se revolvió con inusitada fiereza en la misma red social: "En septiembre de 2017 caían multas del Tribunal Constitucional de 12.000 euros al día y querellas de la Fiscalía pidiendo años de prisión. Una de las personas que formaban parte de la sindicatura electoral del referéndum pidió ser sustituida. Se planteó a Josep Costa, suplente, si aceptaba sustituirla. La respuesta fue que ni pensarlo, 'a mí en la prisión no me verán'. De aquel episodio hay al menos tres testigos".

La réplica continúa: "La justicia española puede que le importe un rábano ahora pero en septiembre de 2017, cuando pintaban bastos, le provocaba un poco más de respeto, por no decir miedo. En fin, la historia de siempre, la cobardía y la deslealtad de algunos que después se dedican a dar lecciones y la responsabilidad y el patriotismo de otros, que trabajan sin querer ningún protagonismo. (La personal que pidió ser sustituida acabó aguantando hasta el final". Costa pone como excusa que no pudo ser síndico del 1-O porque se tuvo que dedicar a organizar el funeral de su madre

Qui vulgui saber sap que no vaig formar part de la sindicatura perquè, després d'acceptar, vaig haver de desdir-me sobtadament, una setmana abans, per dedicar-me a organitzar el funeral de ma mare.

Qui vulgui entendre també entén per què el diputat té la necessitat de mentir ara. pic.twitter.com/vMMXYwwYrX — Josep Costa (@josepcosta) July 25, 2026

Lluís Llach busca pelea con Junqueras

Quien también tiene muchas ganas de ajustar cuentas con camaradas del "Procés" es Lluís Llach, quien en un podcast llamado "L'Arrabassada" ha desvelado que tras la proclamación de independencia en el Parlament, el 27 de octubre de 2017, un grupo de 13 o 14 personas formado por consejeros de la Generalidad golpista y otros elementos sedicentes como él mismo votaron sobre lo que convenía hacer si el Gobierno aplicaba el artículo 155 de la Constitución. La decisión fue que el gobierno catalán en pleno se fugaría a Bélgica para plantar cara desde allí. Sólo hubo un voto en contra, recuerda Llach, quien a continuación carga contra Oriol Junqueras por haber buscado refugio en el Monasterio de Montserrat.

Según Llach ese fue el segundo gran error del golpe separatista. El primer error fue, a juicio del que también fuera presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), suspender la primera declaración de independencia a los ocho segundos.

Illa, en el Tribunal de Cuentas

De vuelta a la ley de amnistía, el Tribunal Supremo es quien ha concedido esa gracia a Josep Costa y otros ocho independentistas. Es la primera vez que el Supremo amnistía a personas vinculadas con el golpe de Estado y hechos posteriores.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, el gobierno catalán encabezado por el socialista Salvador Illa he remitido un escrito a dicha instancia para que aplique la amnistía a la treintena de altos cargos de la Generalidad (Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Mas-Colell y otros) que malversaron fondos públicos para su causa. Según el 'Govern', el Tribunal de Cuentas tiene que aplicar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y dejar sin efecto el procedimiento que se lleva a cabo contra estos individuos y que devuelva los 9,5 millones de euros puestos por el Instituto Catalán de Finanzas (el "banco" de la Generalidad) como aval.

La Generalidad, que no se presentó como parte perjudicada en el procedimiento arguye ahora que podía haberlo hecho para reclamar al Tribunal la cancelación de la causa.