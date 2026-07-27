Albiol anuncia la compra de un "número importante" de pistolas táser para Badalona: "No tenemos nada que temer"

El Ayuntamiento de Badalona ha iniciado el proceso para incorporar pistolas táser al equipamiento de la Guardia Urbana. El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, ha anunciado este lunes que el consistorio adquirirá un "número importante" de estos dispositivos para reforzar la seguridad de los agentes y los vecinos.

En un vídeo difundido en la red social X, el regidor ha asegurado que "el año que viene con toda seguridad" Badalona será el municipio con más pistolas táser a disposición de su Policía Local.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la incorporación se realizará de forma progresiva. El consistorio prevé adquirir tres dispositivos antes de que finalice 2026 y sumar otras 25 unidades en 2027, hasta alcanzar un total de 28.

🔴 Hoy traigo malas noticias para los malos: ¡adquirimos pistolas Taser en #Badalona! ✅ Hemos iniciado el procedimiento para dotar a la @Badalona_GUB de estas pistolas, que permiten inmovilizar a los delincuentes en situaciones de alto riesgo. El próximo año, Badalona será la… pic.twitter.com/LbNuypMxyq — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) July 27, 2026

Intervenciones de alto riesgo

Albiol ha definido las pistolas táser como un "elemento importantísimo" para velar por la seguridad y ha enmarcado su adquisición en la prioridad que su Gobierno concede a esta materia.

"A mí me encanta que la policía de Badalona tenga este tipo de pistolas porque eso significa que nosotros no tenemos nada que temer", ha afirmado el alcalde, quien ha asegurado que permitirán a los agentes "inmovilizar a los malos".

El primer edil también ha defendido que estos dispositivos permitirán intervenir "con más garantías" ante personas que mantengan una "actitud violenta o pongan en peligro su propia integridad física, la de terceros o la de los policías".

Albiol ha criticado además la falta de apoyo de los grupos municipales de izquierdas a la incorporación de estas armas, según ha sostenido en el vídeo.

Normativa y formación específica

Antes de que las pistolas táser entren en servicio, el Ayuntamiento deberá aprobar una normativa específica que determine los principios, las garantías y las circunstancias concretas en las que podrán utilizarse.

El protocolo dará prioridad a la mediación y a la contención verbal. Los agentes únicamente podrán recurrir a estos dispositivos cuando esas vías resulten insuficientes y como paso previo al uso del arma de fuego en los supuestos en los que la legislación permita emplearla.

Los policías autorizados para llevar las pistolas táser deberán recibir formación específica en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya y realizar cada año "prácticas obligatorias de reciclaje", siguiendo un modelo similar al establecido para las armas de fuego.

El consistorio también estudia incorporar cámaras corporales vinculadas a las táser. En caso de que se implanten, estas se activarían automáticamente cuando el agente desenfundase el dispositivo durante una intervención, con el objetivo de reforzar la transparencia y las garantías para los policías y los ciudadanos.