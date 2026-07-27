El PP acusa a Illa de ocultar el desastre educativo de Cataluña y exige "toda la verdad"

El secretario general del PP de Cataluña, Juan Fernández, ha exigido al Gobierno catalán que dé explicaciones y diga "toda la verdad" sobre el error en la elaboración de las pruebas PISA 2025 que impedirá comparar los resultados de Cataluña con los de anteriores ediciones y con los del resto de países participantes. El dirigente popular ha reclamado que se depuren responsabilidades y ha acusado al Ejecutivo de Salvador Illa de haber ocultado esta situación durante meses.

En una rueda de prensa desde la sede del partido, Fernández ha reclamado que se aclare cómo se produjo el fallo y quién tomó las decisiones que derivaron en la exclusión de Cataluña de la comparación internacional. "¿Quién tomó las decisiones? ¿Cuándo se supo que las pruebas no serían comparables? ¿Quién decidió no informar a la ciudadanía? ¿Y quién asumirá las responsabilidades políticas?", ha preguntado.

A su juicio, no se trata de un problema técnico aislado, sino de "una sucesión de negligencias y de decisiones incomprensibles" por parte del Departamento de Educación y del conjunto del Ejecutivo catalán.

El PP apunta a la gestión de Salvador Illa

Fernández ha responsabilizado directamente al presidente de la Generalidad catalana de la gestión del caso y ha acusado a su Ejecutivo de tratar de evitar que los ciudadanos conocieran la evolución del sistema educativo catalán: "Estamos hablando de un Govern que, ante la evidencia del deterioro de nuestro sistema educativo, ha preferido impedir que los catalanes conozcan la realidad", ha afirmado.

El dirigente popular también ha sostenido que el Ejecutivo autonómico "conocía esta situación desde hacía meses y decidió callar". En este sentido, ha destacado que la incidencia se hiciera pública el pasado viernes, coincidiendo con el inicio del viaje institucional de Illa a Vietnam.

Fernández ha asegurado que, tras los malos resultados obtenidos por Cataluña en las últimas ediciones del informe PISA, un gobierno responsable habría trabajado para mejorar los resultados. En cambio, ha acusado al Ejecutivo catalán de optar por una estrategia que impide realizar comparaciones con anteriores evaluaciones y con el resto de sistemas educativos participantes.

Cataluña queda fuera de la comparación internacional

La polémica surge después de que la Generalidad confirmara que los resultados de Cataluña en PISA 2025 no podrán compararse con los de ediciones anteriores ni con los del resto de países debido a un error detectado durante la preparación de las pruebas.

Según explicó el Departamento de Educación, el problema afecta a la validez estadística de los resultados y ha llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), responsable del estudio, a excluir a Cataluña de la comparación internacional de esta edición.

El PP esperará a la comparecencia de Niubó

La consejera de Educación, Esther Niubó, tiene previsto comparecer este lunes para ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido y detallar el alcance de la incidencia. Preguntado por si el PP pedirá la dimisión de la consejera de Educación, Fernández ha evitado adelantar la posición de su partido.

"Comparecerá esta tarde, la escucharemos, y después tomaremos las decisiones que sean oportunas", ha señalado. El secretario general del PP ha enmarcado este episodio dentro de lo que considera una mala gestión del Gobierno de Salvador Illa y ha asegurado que este caso se suma a otros problemas que, a su juicio, afectan a la Generalidad, como las listas de espera sanitarias, la situación de Rodalies, la inseguridad o el exceso de burocracia.