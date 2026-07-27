Hallan por primera vez en el Pirineo catalán a dos osas con tres cachorros cada una

Depana (Liga para la Defensa del Patrimonio Natural) ha registrado por primera vez en el Pirineo a dos osas acompañadas por tres cachorros cada una. El hallazgo se produjo esta primavera en el Valle de Arán durante una campaña de seguimiento del oso pardo, aunque las imágenes, captadas entre mayo y junio, no se han hecho públicas hasta ahora.

El seguimiento contó con la colaboración del Conselh Generau d'Aran y fue coordinado por Marc Alonso, experto de Depana y referente en la conservación del oso pardo en el Pirineo. La organización desarrolla estas labores junto con la Fundación Oso Pardo dentro de una campaña destinada a proteger una especie cuya conservación considera prioritaria.

🐻 Aquesta primavera, l'equip de DEPANA ha documentat a la Val d'Aran dues osses brunes amb tres cadells cadascuna, un fet inèdit al Pirineu. Un seguiment científic que aporta informació clau per a la conservació de l'espècie. pic.twitter.com/wv7RGcJK8Q — DEPANA (@DEPANA) July 27, 2026

Dos camadas con distinta evolución

Los técnicos pudieron observar de forma continuada a una de las osas durante 28 días. En ese tiempo comprobaron que la camada pasó de tres a dos cachorros tras la desaparición del ejemplar más pequeño. No ha sido posible determinar qué ocurrió, aunque entre las hipótesis que se barajan figuran un proceso de selección natural —por enfermedad o accidente— o un posible episodio de infanticidio por parte de un macho.

El segundo grupo resultó mucho más difícil de localizar. Aun así, los especialistas consiguieron detectarlo en cinco ocasiones y verificaron que la osa seguía acompañada por sus tres crías al término del periodo de seguimiento.

Además de estos dos grupos familiares, la campaña permitió identificar un total de doce ejemplares diferentes de oso pardo.

La recuperación no aleja el riesgo

Los datos del Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo (GSTOP) reflejan que en 2025 había 54 osos pardosen el Pirineo catalán y 108 ejemplares en el conjunto de la cordillera.

Pese al crecimiento experimentado por la población durante los últimos años, el oso pardo continúa catalogado como especie en peligro de extinción en el Pirineo y mantiene la consideración de especie prioritaria en la normativa europea.

Los especialistas insisten en la necesidad de mantener un seguimiento científico continuado y de reforzar las medidas que permitan compatibilizar la presencia de la especie con la ganadería y el resto de actividades humanas.