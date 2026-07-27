La 'escola' catalana queda fuera de las pruebas PISA por un supuesto error "técnico"

El sistema educativo de la Generalidad catalana, que la propia administración define como un modelo de éxito, no será evaluado en las pruebas PISA (el estudio internacional sobre la capacidad de los estudiantes) por un error en el muestreo del alumnado. Se retiraron del examen 591 alumnos de una muestra inicial de 2.545 repartidos en 51 centros. Esto representa el 23,22% de los estudiantes, cuando el límite de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es del 5%.

La mayoría de los alumnos excluidos lo fueron por razones "cognitivas, conductuales o emocionales". Además, 92 quedaron fuera por un dominio insuficiente de la lengua. Pervertido el muestro, la OCDE no calificará el sistema catalán, lo que evitará el tradicional suspenso sin paliativos de la escola catalana.

En las pruebas correspondientes a 2022, las últimas válidas, Cataluña sufrió una caída histórica de rendimiento y quedó por debajo de la media española y de la OCDE. Los resultados en matemáticas, comprensión lectora y ciencias fueron catastróficos. En 2015, Cataluña ostentaba la sexta posición en la relación autonómica. En 2022 fue la tercera peor comunidad en materia de comprensión lectora. Andalucía y Canarias cerraban el ranking. En matemáticas y ciencias, más de lo mismo, sólo por encima de Ceuta y Melilla.

El galopante deterioro educativo coincidió y se agudizó con el proceso separatista y en un contexto en el que los sindicatos de profesores fueron utilizados por la Generalidad golpista como arietes del movimiento y colaboradores esenciales para la organización del simulacro de referéndum del 1-O de 2017.

Tras la llegada del PSC a la Generalidad, los sindicatos se han revuelto en contra de los socialistas. Este pasado curso ha quedado marcado por huelgas y protestas en demanda de subidas salariales, mejoras en las condiciones laborales y de contratación de más profesores. La Generalidad llegó a un acuerdo con UGT y CCOO, pero los sindicatos de clase son minoritarios en el sector educativo en Cataluña.

El resto de las fuerzas sindicales rechazó las subidas que planteaba la Generalidad y exigió la renegociación del acuerdo. USTEC, la "Unió Sindical de Treballadores i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya", el sindicato mayoritario, llegó a un acuerdo mejorado con la consejería de Educación, pero fue rechazado en votación por la mayoría de los docentes catalanes. Así las cosas, para el primer día de clase del próximo curso, el 8 de septiembre, ya hay convocada una huelga.

El supuesto "error técnico" admitido por la consejería ha sido motivo de crítica por parte de USTEC, a pesar de que el sindicato rechaza de plano las pruebas PISA porque las considera parte del "proyecto neoliberal" que atribuye a la OCDE.

Palo sindical



Sin embargo, el sindicato no se ha reprimido a la hora de censurar a la consejería través de un comunicado en el que señala: "La contradicción es escandalosa. El Govern paga 1,5 millones de euros a la OCDE para que diagnostique y oriente la educación catalana. El 6 de julio organizó una gran puesta en escena para presentar sus recomendaciones, aunque ya sabía que la muestra catalana de PISA era defectuosa y que los resultados no serían comparables. ¿Cómo es posible que la OCDE haya analizado durante meses el sistema educativo catalán sin detectar -o sin contar- una anomalía de esta magnitud en su propia prueba? Que la información se haya hecho pública un viernes de finales de julio, después de haberse escondido desde marzo, evidencia una clara voluntad de minimizar los hechos y evitar el debate público. No puede presentarse como una simple «incidencia técnica» un problema de gestión, control y transparencia".

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha mostrado su apoyo a la consejera de Enseñanza, Esther Niubó, y ha rechazado de plano las peticiones de dimisión por parte de los grupos de la oposición.