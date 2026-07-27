Orriols revienta los sondeos: una nueva encuesta alza Aliança Catalana al segundo puesto en Cataluña

Aliança Catalana (AC), el partido ultraseparatista liderado por Sílvia Orriols, evoluciona de ola a tsunami conforme avanza la legislatura autonómica. En la actualidad cuenta con dos diputadas en el Parlamento, pero la última proyección demoscópica la sitúa como la segunda fuerza política en las próximas elecciones autonómicas, en las que pasaría de ese solitario par de escaños a 25 o incluso 28, a muy poca distancia del PSC, que sería la candidatura más votada con entre 34 y 37 diputados.

Es lo que dice una encuesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública) (Gesop) para El Periódico de Catalunya y que da el siguiente reparto de escaños. Entre paréntesis, los que cada formación tiene en la actualidad: PSC, 34-37 (42); Aliança Catalana, 25-28 (2); ERC, 24-27 (20); Junts, 15-18 (35); PP, 12-13 (15); Vox, 11-13 (11); Comuns, 3-4 (6); CUP, 0-4 (4).

En términos porcentuales, el PSC pasaría del 27,7% obtenido en las elecciones de hace dos años al 25%; AC, del 3,7% al 16,8%; ERC, del 13,5% al 16%; Junts, del 21,4% al 11,5%; PP, del 10,9% al 8,6%; Vox, del 7,9% al 9,2%; Comuns, del 5,8% al 3,4%; CUP, del 4,1% al 3,2%.

El terremoto electoral sería de tal magnitud que la primera consecuencia podría ser una nueva mayoría separatista. Los principales dirigentes de ERC y Junts aseguran que jamás pactarán con AC a pesar de las coincidencias absolutas en materia identitaria. De momento acusan al partido de Orriols de agitar la islamofobia, de asociar la inmigración a la delincuencia y de no tener programa. Mientras tanto, AC ficha a cuadros de Junts de cara a las próximas municipales, donde podría entrar en cientos de ayuntamientos y arrebatar alcaldías a posconvergentes y republicanos.

Voto "robado" a todos los partidos

El partido de Orriols pesca electores de todas las formaciones, aunque Junts es su principal caladero. Según el sondeo, un 24% de los electores de Puigdemont se pasarán a las filas de Orriols en las próximas autonómicas. Después atrapa el 13% del voto de Vox, el 9,2% del PSC, el 7,9% de ERC, el 7,7% del PP, el 3,3% de la CUP y un 2,1% de los Comuns.

El partido del aún prófugo Puigdemont es el más damnificado por el imparable avance de AC. Este nuevo sondeo confirma las tendencias señaladas por el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (Centro de Estudios de Opinión) de la Generalidad, el CIS catalán y por una encuesta del Ayuntamiento de Barcelona que predice para Junts unos resultados catastróficos en las municipales que se celebrarán el próximo año.