Procesados los tres mossos que protegieron y ayudaron a Puigdemont en su segunda fuga

La juez del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, ha emitido este lunes un auto de procesamiento de los tres agentes de los Mossos d'Esquadra investigados por haber protegido y ayudado al prófugo Carles Puigdemont en su segunda huida, el 8 de agosto de 2024, fecha de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad.

En el auto se abre un plazo de diez días para que las acusaciones, Fiscalía, Vox y Hazte Oír, presenten sus escritos de acusación. Los procesados son los agentes Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea.

En el escrito judicial se señala que "tras la fase de investigación y hoy por hoy, se ha podido constatar indiciariamente que los tres Agentes de los Mossos investigados en fecha de 8 de agosto de 2024 y en la ciudad de Barcelona, realizaron actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar la fuga del Sr. Carles Puigdemont Casamajó, existiendo y estando en vigor contra él una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo".

La magistrada se remite a los informes de la División de Investigación Interna de los Mossos y a las fotografías y vídeos proporcionados por dicha sección de la policía autonómica catalana, de los que "se desprende indiciariamente que los agentes investigados podrían haber asumido cada uno de ellos una tarea propia y complementaria, dentro del conjunto de las actuaciones. En concreto, puede apreciarse en el reportaje fotográfico de la Divisió d'Investigació Interna de Mossos d'Esquadra, en la fase de aparición pública, que los tres agentes acompañaban al Sr. Puigdemont, colaborando para que pudiera llegar a pie al escenario sito delante de Arc de Triomf, y que, tras bajarse del mismo, le escoltaban y ocultaban (junto a otras personas)".

Y añade: "Asimismo, con posterioridad, puede verse de nuevo a los tres agentes, acompañando al Sr. Puigdemont, dándole protección, ocultándole y realizando actuaciones que pudieron contribuir eficazmente al fin perseguido, y requerir un concierto y preparación previa, teniendo en cuenta que se hallan instruidos en técnicas propias de escolta y protección de personalidades".

De conformidad con la Audiencia

La juez comunica además que "de conformidad con el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, concurren indicios suficientes para poder afirmar que existía un vínculo entre los investigados encaminado a conseguir la huida del Sr. Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente en contra del mismo dictada por el Tribunal Supremo. Con este fin cada uno de ellos habría asumido una tarea propia y complementaria, actuando de manera concertada, para evitar que el Sr. Puigdemont fuera detenido y posibilitar su huida posterior".

Rectificación de la magistrada

La alusión al auto de la Audiencia Provincial se refiere al escrito en el que se revocaba la decisión inicial de la magistrada Coscollola de archivar la causa alegando que los agentes estaban fuera de servicio y una supuesta falta de pruebas. En aquella resolución, la magistrada señalaba que "no se ha podido constatar que los tres agentes de los Mossos investigados realizaran actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar la fuga del señor Puigdemont" y que "no existen indicios suficientes para poder afirmar que existiera un vínculo entre ellos encaminado a conseguir dicho objetivo, ni que con este fin cada uno de ellos hubiera asumido, una tarea propia y complementaria, dentro del conjunto de las actuaciones".

Los magistrados Pablo Díez, Ana Rodríguez Santamaría y Gemma Garcés de la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona revocaron a principios de julio el auto de archivo. Según su resolución, a los mossos no se les puede imputar el delito de encubrimiento, pero sí el de omisión del deber de perseguir el delito sin que estar fuera de servicio suponga exención alguna.