Un incendio en la catenaria de la L1 obliga a cerrar la estación de Clot y altera varias líneas del metro de Barcelona

Un incendio declarado en la catenaria de la línea 1 (L1) del metro de Barcelona, entre las estaciones de Clot y Glorias, ha provocado importantes afectaciones en la red. El fuego, que también ha afectado al revestimiento del túnel, ha obligado a cerrar la estación de Clot y a desalojar la de Glorias.

El incendio se ha iniciado alrededor de las 18:00. Como consecuencia de la incidencia, los trenes de la línea 2 (L2) han dejado de efectuar parada en la estación de Clot. Además, el servicio de la L1 ha quedado interrumpido entre Florida y Plaza de Sants y entre Universidad y La Sagrera.

Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan Ferrocat, mientras que los Bomberos de Barcelona han trabajado en la extinción del incendio. El fuego ya ha quedado extinguido y, por el momento, se desconocen sus causas, que están siendo investigadas.

On the afternoon of July 27, 2026, a fire involving the catenary (overhead power line covering/insulation) on Barcelona Metro Line L1 between El Clot and Glòries stations produced heavy smoke that affected El Clot station and nearby areas. The incident occurred in the… pic.twitter.com/6vzMOCGTkQ — T_CAS videos (@tecas2000) July 27, 2026

Balance de afectados

El incidente ha afectado a 120 personas. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha movilizado 19 ambulancias, ha valorado a 59 de ellas: 58 presentaban afectaciones leves y una se encontraba en estado menos grave. Además, tres personas han sido trasladadas al Hospital del Mar y otras seis al CUAP San Martín.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 102 llamadas relacionadas con el incendio.

Segundo incidente en pocos días

Este suceso se produce menos de una semana después de la deflagración de gas registrada el martes anterior en la estación de Plaza de Sants de la línea 5 (L5), actualmente en obras para mejorar su accesibilidad.