Un incendio en la L1 del metro de Barcelona deja 39 hospitalizados y obliga a cerrar la estación de Clot

Un incendio declarado en la catenaria de la línea 1 (L1) del metro de Barcelona, entre las estaciones de Clot y Glorias, ha provocado importantes afectaciones en la red. El fuego, que también ha afectado al revestimiento del túnel, ha obligado a cerrar la estación de Clot y a desalojar la de Glorias.

El incendio se ha iniciado alrededor de las 18:00. Como consecuencia de la incidencia, los trenes de la línea 2 (L2) han dejado de efectuar parada en la estación de Clot. Además, la circulación de la L1 ha quedado interrumpida entre Cataluña y La Sagrera, según la última actualización facilitada por Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), que prevé recuperar el servicio en el tramo afectado a partir de este martes.

Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan Ferrocat, mientras que los Bomberos de Barcelona han trabajado en la extinción del incendio. El fuego ya ha quedado extinguido y, por el momento, se desconocen sus causas, que están siendo investigadas.

On the afternoon of July 27, 2026, a fire involving the catenary (overhead power line covering/insulation) on Barcelona Metro Line L1 between El Clot and Glòries stations produced heavy smoke that affected El Clot station and nearby areas. The incident occurred in the… pic.twitter.com/6vzMOCGTkQ — T_CAS videos (@tecas2000) July 27, 2026

Balance de afectados

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 137 personas, de las que 131 presentaban un estado leve y seis un estado menos grave. Según ha informado el propio SEM, ninguna de ellas se encuentra en riesgo vital.

Además, se han realizado 39 traslados a centros sanitarios: seis personas al Hospital de San Pablo, cinco al Hospital Sagrat Cor, cuatro al Hospital del Mar y otras 24 a los centros de urgencias de atención primaria de San Martín, Dos de Mayo, Cocheras y Pere Camps.

El SEM ha movilizado 24 ambulancias durante el operativo.

Segundo incidente en pocos días

Este suceso se produce menos de una semana después de la deflagración de gas registrada el martes anterior en la estación de Plaza de Sants de la línea 5 (L5), actualmente en obras para mejorar su accesibilidad.