El Gobierno indulta a Laura Borràs, la expresidenta separatista del 'Parlament' condenada por corrupción

Laura Borràs, expresidenta de Junts y del Parlamento catalán, ha sido indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Borràs fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a cuatro años de cárcel y trece de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental, pero no tendrá que ingresar en la cárcel gracias a la medida de gracia concedida por Pedro Sánchez. Se pone fin así a un largo culebrón judicial y político, puesto que Borràs fue condenada en marzo de 2023.

Borràs ha ido perdiendo peso político de manera paulatina anulada en primer lugar por su propio partido, Junts, formación de la que llegó a ser presidenta merced a un periodo de desidia de Carles Puigdemont, el inspirador, líder y ahora también presidente de la organización. Hasta su condena por corrupta, aspiraba a ocupar un lugar principal en la política catalana. Se llegó a especular incluso con que podría liderar una candidatura de Junts a la presidencia de la Generalidad.

Sin embargo, una investigación por tráfico de drogas contra un colaborador suyo cuando dirigía la Institución Catalana de las Letras, entre 2013 y 2017, resultó ser su tumba política. Este amigo era un informático a quien Borràs había encargado la digitalización de los fondos del Instituto de las Letras Catalanas y le pagó a base de contratos fraccionados para eludir la realización de un concurso público y la fiscalización de la Generalidad.

Un activo tóxico

Pero ya antes de que resultara condenada, su partido le retiró la confianza y fue desplazada de la presidencia de la cámara autonómica. Su letrado es Gonzalo Boye, el mismo que el de Puigdemont. Boye basó su defensa en una supuesta persecución política por la condición de independentista de su patrocinada. Sin embargo, los testigos y el testimonio del otro acusado, el amigo investigado por tráfico de estupefacientes en otra causa, fueron determinantes para que Borràs fuera condenada sin paliativos.

No obstante, el propio TSJC abogó en su sentencia porque Borràs fuera indultada por el Gobierno puesto que consideraba que la pena mínima, que implicaba el ingreso en prisión, era una condena demasiada dura para los delitos perpetrados por esta persona.

El indulto del Gobierno coincide con dos resoluciones del Tribunal Supremo aplicando la amnistía a la exconsejera de Agricultura del Govern golpista, Meritxell Serret (ERC) y a los miembros de la Mesa del Parlament que avalaron la promulgación de unas "leyes" que derogaban de facto la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Como la mayoría de los políticos separatistas, Borràs dice no reconocer los tribunales españoles. En su etapa en primera fila, cuando los cabecillas golpistas estaban en prisión, se distinguió por una retórica separatista de línea dura y por extender el bulo de que los atentados islamistas de agosto del 17 en Barcelona y Cambrils habían sido organizados por el CNI para impedir el simulacro de "referéndum" separatista del 1-O.