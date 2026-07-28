El Supremo aplica la amnistía a los miembros de la mesa del 'Parlament' que tramitaron las "leyes" golpistas

Segunda amnistía del Tribunal Supremo en pocas horas. Tras hacerse pública la amnistía para la primera consejera del Gobierno golpista de Puigdemont, la republicana Meritxell Serret, el Supremo ha dado a conocer que también declara amnistiados los delitos perpetrados por los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que dio curso a las "leyes" y resoluciones golpistas, que vulneró los derechos de los grupos opuestos al golpe de Estado separatista y que despreció todos los requerimientos judiciales para que cesaran de dar apariencia de legalidad a la rebelión, delito que después se rebajó a sedición.

La Mesa estaba presidida por Carme Forcadell (de ERC), que venía de ser presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad financiada con recursos públicos para simular que los planes separatistas no los marcaban los miembros del Gobierno catalán, entonces en manos de una coalición formada por Convergencia y ERC con el nombre de "Junts pel Sí". Junto a Forcadell participaban del Gobierno de la Cámara autonómica los convergentes Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó y la republicana Anna Simó.

Las multas no se devuelven

Juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fueron condenados en segunda instancia (el Supremo ordenó la repetición del juicio) a cuatro meses de inhabilitación para cargo público y a pagar una multa de 1.200 euros por desobediencia. La levedad de la pena se debió a que se les aplicó la atenuante de dilación indebida. El dinero de las multas no les será devuelto.

Los separatistas atribuyen los últimos movimientos del Tribunal Supremo dando curso a aplicar la amnistía a determinados golpistas a las dos últimas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando la ley de amnistía que los separatistas impusieron al PSOE como condición imprescindible para investir a Pedro Sánchez tras haber quedado por detrás de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del 23 de julio de 2023.