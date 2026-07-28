El Tribunal Supremo aplica la amnistía por primera vez a una consejera de la Generalidad golpista

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a la que fuera consejera de Agricultura de la Generalidad de Puigdemont por la cuota de ERC. Meritxell Serret se convierte así en la primera integrante del Gobierno catalán 4 en beneficiarse de la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y los partidos separatistas para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Serret había sido condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia. Ahora, la Sala de lo Penal del Supremo acuerda declarar extinguida la responsabilidad penal y amnistiados los actos por los que fue sentenciada.

La dirección de ERC considera que este paso del Tribunal Supremo debe ser el primero en la dirección de aplicar la amnistía a todos los condenados por el golpe de Estado separatista. También se ha felicitado al considerar que la amnistía para Serret demuestra el acierto de haber apostado por una Ley de Amnistía.

Las circunstancias de Serret

En el caso de Serret se dan ciertas particularidades. A diferencia de lo que hizo Oriol Junqueras, Serret se dio a la fuga y se refugió en Bruselas hasta que en marzo de 2021 decidió presentarse voluntariamente ante el Tribunal Supremo, que trasladó su causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque había sido elegida diputada autonómica en las elecciones que se habían celebrado semanas antes, el 14 de febrero.

Acusada tan solo de desobediencia, la leve condena del TSJC le permitió ejercer nuevamente como consejera de la Generalidad en el área de Acción Exterior en el gobierno del republicano Pere Aragonès desde octubre del año 2022 y hasta la designación de Salvador Illa como presidente de la Generalidad en agosto de 2024.

En la actualidad figura como "responsable del centro forestal" del "Consorcio Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)", un organismo público formado por la Generalidad, la Universidad de Lérida y la Universidad Autónoma de Barcelona, más las diputaciones de Lérida, Barcelona y Gerona, el Consejo Comarcal del Solsonés y el Ayuntamiento de Solsona.