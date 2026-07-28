Fallece a los 95 años Josep Vilarasau, el presidente de La Caixa que modernizó la entidad

Josep Vilarasau (Barcelona, 1931) fue nombrado director general de la que entonces era Caja de Pensiones en 1976 y presidente de la entidad en 1999, cuando era ya Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Vilarasau relevó en la presidencia a Juan Antonio Samaranch y ejerció el cargo hasta 2003. Después fue presidente honorífico de La Caixa y del patronato de la Fundación la Caixa, fue también presidente durante una década (de 1989 a 1998) de Autopistas, Concesionaria Española (Acesa) y vicepresidente del grupo Repsol, cargo para el que fue nombrado en 1999 en representación de La Caixa.

El financiero fue el responsable del proceso de modernización, informatización, expansión comercial y territorial del banco, y la persona que fichó a quien se ha convertido también en una de las figuras más relevantes de la entidad: Isidre Fainé, presidente de la Fundación La Caixa.

Una reforma de la ley catalana de caja obligó a Vilarasau a salir de la cúpula de la entidad con 72 años. Dejó la presidencia ejecutiva con unos beneficios de 683 millones de euros en 2002 y un grupo industrial conformado con participaciones en compañías como Repsol, Gas Natural, Telefónica, Acesa, Agbar y Saba, valorado en miles de millones de euros.

Una dilatada trayectoria

Vilarasau era licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña.

En 1958 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros industriales del Ministerio de Hacienda y al año siguiente ascendió a secretario general técnico. Tres años más tarde entró en el Instituto de Crédito Oficial (1961) y tiempo después en la dirección general adjunta de Telefónica (1966).

En noviembre de 1969, regresó a Hacienda para ocupar el cargo de director general del Tesoro y Presupuestos, y en 1972 el de director general de Política Financiera, también dependiente del Ministerio de Hacienda.

En paralelo, en el ámbito académico, Vilarasau ejerció de profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid durante una década, de 1962 a 1972.

En aquella época también ocupó cargos en distintos organismos públicos, como el de directivo técnico del Banco de Financiación Industrial, de 1964 a 1966. Tras su etapa como alto funcionario del Estado, Vilarasau fue nombrado director general de la empresa estatal Campsa, de 1974 a 1976, que luego fue integrada en Repsol.