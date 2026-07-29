Muere un minero de 26 años tras un desprendimiento en la mina de Súria

Un trabajador de 26 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente en la mina de Cabanasses, en el municipio barcelonés de Súria, según ha informado ICL Iberia. Las primeras investigaciones apuntan a que un desprendimiento lateral en una de las galerías sorprendió al operario mientras trabajaba junto a un minador continuo. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.

Los hechos ocurrieron en torno a las 11:00 horas, cuando el trabajador se encontraba en el interior de una de las galerías de la explotación de potasa. De acuerdo con el comunicado difundido por ICL Iberia, las primeras hipótesis apuntan a un posible desprendimiento de un paramento, es decir, la cara lateral de una galería minera.

La compañía ha señalado que el operario se encontraba junto al minador continuo en el momento del desprendimiento. Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación.

Tras el incidente, la empresa activó de inmediato el protocolo de emergencia, ordenó la evacuación de la mina, donde trabajaban unas 240 personas, y suspendió la actividad del resto de las instalaciones.

Dos personas atendidas y apoyo psicológico

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó cuatro ambulancias hasta el lugar del accidente. Además del trabajador fallecido, los equipos sanitarios atendieron a otras dos personas.

Una de ellas fue trasladada en estado menos grave al Hospital Sant Joan de Déu de la Fundación Althaia, en Manresa, mientras que la otra recibió asistencia sanitaria sin necesidad de traslado.

El SEM también desplazó dos equipos de psicólogos para prestar apoyo tanto a los trabajadores de la explotación como a los familiares afectados por el suceso.

Los Mossos investigan las causas

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente y confirmar el origen del desprendimiento señalado inicialmente por la empresa.

Por su parte, ICL Iberia ha indicado que colabora con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del siniestro.

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha trasladado sus condolencias a través de un mensaje publicado en la red social X. El jefe del Ejecutivo catalán ha explicado que ha hablado con el alcalde de Súria para conocer la evolución de la situación y ha expresado su pésame a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido.

He parlat amb l'alcalde de Súria per conèixer les darreres informacions sobre l'accident a la mina de potassa de Cabanasses. Vull traslladar el meu sentit condol i tot l'escalf a la família, amistats i companys del treballador que han perdut la vida en aquest tràgic accident.… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) July 29, 2026

Segundo accidente mortal en la mina en tres años

El accidente se produce tres años después del siniestro registrado en marzo de 2023 en la misma explotación minera de Súria, también gestionada por ICL Iberia.

En aquella ocasión fallecieron tres personas, un geólogo y dos estudiantes del Máster de la Universidad Politécnica de Cataluña que realizaban una visita a la mina, tras producirse un desprendimiento en una galería situada a unos 900 metros de profundidad.

Las autoridades investigan ahora si el accidente registrado este miércoles guarda relación con las condiciones en las que se produjo el desprendimiento, aunque por el momento no han facilitado conclusiones sobre las causas del siniestro.