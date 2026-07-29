Orriols niega haber enchufado a su hija mayor en la policía local de Ripoll

Guinadell es el nombre de la hija mayor de la alcaldesa de Ripoll (Gerona), Sílvia Orriols, y también el de la afortunada nueva policía municipal en prácticas en el municipio donde manda su madre, la líder de Alianza Catalana (AC) y diputada en el Parlamento.

La señora Orriols sostiene que nada ha tenido que ver con el nombramiento, que no ha enchufado a su hija y que jamás se le ocurriría que se pudiera beneficiar de su cargo. Pero "tampoco le puede impedir cumplir su sueño", dijo el martes en el pleno del ayuntamiento, según reporta la edición catalana de El País. La alcaldesa se presentó además con una camiseta de la policía municipal, no en vano ejerce el mando del cuerpo.

Orriols, que adopta las formas despóticas en su ayuntamiento que critica en el Parlamento autonómico, no considera relevante que ella designara a los miembros del tribunal que debía puntuar a los aspirantes. Tampoco le parece sustantivo que fuera ella quien también fijara las fechas y las condiciones de las pruebas de acceso. Es más, saca pecho de que su hija obtuvo las mejores notas.

Los "rumores"

Prueba de que nadie tose a Orriols en Ripoll es que el tema de la contratación de su hija lo sacó ella "por los rumores" que circulan en la localidad, de poco más de diez mil habitantes.

El decreto de convocatoria de la plaza resulta verdaderamente incalificable. Según ese texto que difunde el mencionado diario, "existe una situación operativa crítica que afecta directamente a la eficacia y eficiencia del servicio público esencial de seguridad ciudadana". También se puede leer que "la urgencia del procedimiento es la única vía posible para corregir con la celeridad necesaria una disfunción grave que compromete un servicio público fundamental" y que el nombramiento de un policía en prácticas es "una necesidad inaplazable".

Al secretario municipal le ha tocado defender ese engrudo y ha acabado diciendo que dadas las características del procedimiento de urgencia "no había que hacer ni proceso de selección". El nombramiento no ha sido publicado aún ni en el Boletín de la Provincia de Gerona ni en el de la Generalidad.

Guinadell, por cierto, era el nombre de la esposa de Wilfredo el Velloso. No hay nadie más en Cataluña con ese nombre.