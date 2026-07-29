La escuela catalana, un fracaso al descubierto

La famosa escuela catalana ha reventado. No podrá ser evaluada en las pruebas PISA por una cadena de errores en la selección de los alumnos que hicieron las pruebas. Se tenían que examinar 2.545 adolescentes de quince años y se retiraron 591 por razones "cognitivas, conductuales y emocionales", así como por no tener un dominio del idioma que les alcanzara para realizar el examen en condiciones. La cuota de excluidos supera con creces el porcentaje del 5% que admite la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para que los resultados sean válidos.

El mejor sistema educativo del mundo y de la historia según sus delirantes paladines, ese modelo pasmo de Occidente, ese método de la inmersión, ese enfoque por competencias, la supresión de los suspensos, de los deberes, de los exámenes, todo eso ha caído con estrépito. En los centros públicos de Cataluña sólo hay una regla: que no se hable español. Todo lo demás no importa y suele ser un puñetero desastre. Por eso los políticos que se niegan a aplicar las recurrentes sentencias sobre la enseñanza en español llevan a sus hijos a centros privados donde el español no está proscrito y se aprende también inglés. Pero cuidado con cuestionar las estrictas normas lingüísticas en la enseñanza o en la vida pública.

Los centros públicos de Cataluña están dirigidos por unos docentes más interesados en muchos casos por los planes de la CUP para proclamar otra vez la república catalana que por la atención a los alumnos. Había que ver las cabeceras de las manifestaciones durante las huelgas del curso pasado. Rastas, crestas, aretes de yanomamis en los lóbulos de las orejas, tatuajes, camisetas raídas, bermudas y tambores. O sea, como en una rave.

Claro que la estética es lo de menos en ese mundo de orates. A lo único que están obligados los profesores y profesoras es a que sus escuelas sean verdes, feministas, sociales y en catalán. Sólo y siempre en catalán. Lo dijo en 2021 un consejero de ERC de esos que llevan a sus hijos a selectos colegios privados mientras se rasgan las vestiduras diciendo lo mucho que defienden la enseñanza pública, que hasta no hace mucho era una de las tres grandes "estructuras de Estado" del pujolismo virado al independentismo junto a los Mossos y los medios públicos y subvencionados.

Se les fue de las manos hace mucho tiempo, en aquellos años del Procés donde nada importaba, sólo la independencia. En los colegios se organizaban las coreografías que después se estrenaban en las grandes exhibiciones norcoreanas de los 11 de septiembre. Disciplina militar disfrazada con colores básicos y nombres de flores, ahí el grupo de las rosas, allá el de los geranios. Y pobre de la criatura que se saliera de la fila.

Los conocimientos, los contenidos, las capacidades, el esfuerzo y el mérito se perdieron por el camino. Importa más señalar y acosar a las familias que se atreven a pedir un poco de español para sus hijos e impedir la aplicación de los fallos judiciales. Y que los centros estén a disposición de la Generalidad, los ayuntamientos, los partidos y las entidades separatistas para consultas, referendos y meriendas por la independencia. Que sí, que no todos los profesores y directores son así, ya, pero imponen su criterio a la mayoría.

En la Generalidad de Salvador Illa respiran aliviados porque la magnífica enseñanza catalana formulada en su día por las pedagogas socialistas y aplicada a machamartillo desde la década de los ochenta no volverá a quedar en evidencia en las pruebas PISA. En la última comprobación, Cataluña estaba a la altura de Ceuta y Melilla y por debajo de la media de la OCDE. Todo un éxito. De modo que no se puede descartar en absoluto que en la Administración catalana se hayan hecho trampas al solitario para no quedar otra vez en ridículo. El futuro de los alumnos damnificados por su sistema es lo que menos les importa.