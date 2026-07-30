Así funciona la aplicación gratuita para buscar restaurantes con menú del día en Barcelona

La información sobre los menús del día suele quedar repartida entre las pizarras situadas a las puertas de los restaurantes, sus páginas web y las publicaciones que realizan en las redes sociales. Para concentrar toda esa oferta en un mismo lugar, los emprendedores catalanes Marc Boada y Gonzalo Polo han creado Appetece, una aplicación gratuita que permite buscar establecimientos en función de su ubicación, precio o tipo de cocina.

El origen del proyecto está en una dificultad que sus dos responsables experimentaban durante su jornada laboral. Cuando llegaba la hora de comer, les costaba encontrar con rapidez un restaurante de Barcelona cuyo menú les convenciera. Al comprobar que muchos de sus compañeros se encontraban en la misma situación, decidieron desarrollar una herramienta específica para las comidas de mediodía.

Boada y Polo, emprendedores y programadores informáticos, comenzaron a trabajar en Appetece hace aproximadamente un año. La plataforma lleva unos seis meses en funcionamiento y puede utilizarse a través de su página web y de su aplicación para dispositivos móviles.

Un mapa para elegir restaurante

La herramienta muestra los establecimientos en un mapa y permite ordenar las alternativas disponibles según distintos criterios. De este modo, una persona con una pausa limitada puede consultar qué locales tiene cerca, cuánto cuestan sus menús o qué clase de comida ofrecen antes de desplazarse.

"Lo que buscamos es centralizar la información en una misma aplicación y ponérselo fácil tanto al usuario como al restaurante", ha explicado Boada a The New Barcelona Post.

La plataforma pretende cubrir así un espacio mucho más concreto que otros servicios como Google Maps, TheFork, Glovo o Uber Eats. Aunque estas aplicaciones también permiten localizar restaurantes, Appetece se centra especialmente en las propuestas que los establecimientos sirven durante el mediodía.

Los locales publican sus propios menús

La información no depende de las reseñas o aportaciones de los clientes. Cada restaurante puede publicar gratuitamente su menú del día y encargarse de mantenerlo actualizado. Además, la aplicación incluye una herramienta de inteligencia artificial que facilita este proceso.

"Con una foto del menú, la aplicación lo lee y lo sube automáticamente", han señalado sus fundadores a The New Barcelona Post. La posibilidad de programar con antelación los platos también permite a los establecimientos preparar la publicación de los menús que ya tengan planificados para los días siguientes.

El acceso es completamente gratuito para los usuarios. Los restaurantes también pueden utilizar sin coste la función básica, aunque deben pagar una pequeña cantidad si desean añadir la carta, promocionar otras ofertas o permitir que los clientes reserven desde la propia aplicación. Estos servicios adicionales sirven para financiar el proyecto.

Más de 1.000 restaurantes

Según Boada, más de 1.000 restaurantes han publicado ya su menú o su carta en Appetece. La aplicación está disponible por el momento para establecimientos de Cataluña y tiene una presencia especialmente destacada en Barcelona.

Sus fundadores consideran que las comidas de mediodía también permiten conocer locales que, fuera de esa franja, pueden resultar menos accesibles para algunos clientes. "El menú de mediodía es una forma de descubrir restaurantes que normalmente serían más caros", han afirmado a The New Barcelona Post. "Puedes comer bien por 15 o 20 euros y eso abre muchas posibilidades".

El proyecto se encuentra actualmente en una fase de crecimiento. "Ahora mismo no estamos enfocados en monetizar, sino en crecer y darnos a conocer", han explicado Boada y Polo al mismo medio. Tras su implantación inicial en Cataluña, sus responsables prevén incorporar próximamente restaurantes de Madrid y extender después el modelo a otras ciudades.