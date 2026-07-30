Laura Borràs, a dentelladas contra Sánchez por atribuirle el delito de malversación

La que fuera presidenta de Junts y del Parlamento Catalán, Laura Borràs, ha arremetido este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en un lapsus atribuyó ayer el delito de malversación a la dirigente política indultada. Borràs fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de prevaricación y falsedad documental por trocear contratos para beneficiar a un amigo al que encargó la digitalización de fondos del Instituto de las Letras Catalanas, un remedo catalán del Instituto Cervantes.

La condenada por corrupción dirigió dicho instituto entre 2014 y 2017 y durante ese tiempo ordenó que se fraccionaran contratos para evitar la fiscalización pública de esa adjudicación a dedo. Su entonces amigo fue investigado posteriormente por un asunto de tráfico de drogas y en esa investigación los Mossos, en calidad de policía judicial, tuvieron conocimiento de los chanchullos que llevaba a cabo Borràs en el Instituto de las Letras Catalanas. Ella insiste en atribuir su juicio y su condena al proceso separatista y al lawfare contra los dirigentes independentistas. Sin embargo, el testimonio de su examigo y de funcionarios del Instituto de las Letras Catalanas y de la Generalidad probó que había fraccionado contratos con el objetivo de eludir los controles.

Sin embargo, la malversación no entró en el combo de delitos por los que fue condenada, circunstancia que Borràs utiliza para negar que sea una corrupta. Así, en una encendida intervención en TV3 ha leído un papel que decía que "las pesquisas iniciales orientadas a indagar sobre la eventual comisión de un delito de malversación de caudales públicos terminaron por decaer, no llegando tan siquiera a formularse acusación por ese tipo de ilícito ni por ningún otro de los que pudiera desprenderse la obtención de lucro o beneficio económico alguno por cualquiera de las personas relacionadas con estos hechos y ello se traduce en que no consta perjuicio económico para la ILC derivado de estos hechos".

S'ha de ser molt ruc per confondre "inhabilitació" amb "malversació".@sanchezcastejon , la MHP @LauraBorras no ha estat acusada, processada ni condemnada per malversació. La pròpia sentència nega explícitament la malversació. pic.twitter.com/YJpYo9j8yx — Professor Torra |I*I| (@ProfTorra) July 29, 2026

Borràs se ha mostrado sumamente ofendida con la equivocación de Pedro Sánchez. "El panorama es desolador, no sabe ni por qué me condenaron", ha señalado tras cargar contra la corrupción del Partido Socialista.

Niega negociaciones entre Sánchez y Junts

También ha negado que su indulto responda a una negociación entre Junts y el Gobierno y la ha atribuido a la recomendación que los magistrados del TSJC hacían en la sentencia al juzgar desproporcionado que los delitos cometidos por la dirigente corrupta fueran castigados con un mínimo de cuatro años de cárcel y trece de inhabilitación.

El Gobierno, en uso de sus amplísimas atribuciones en materia de indultos, redujo la condena a dos años de prisión para que no tuviera que entrar en la cárcel, pero mantuvo la multa económica, 38.000 euros, y los trece años de inhabilitación. Pero a Borràs, el hecho de no tener que pisar la cárcel no le parece suficiente y pretendía que se le anulara la inhabilitación y se le reintegrara la multa. De ahí parte de su insatisfacción. Además, ha asegurado que el indulto no altera su pretensión de acudir a la justicia europea puesto que se siente víctima de una persecución judicial relacionada con su credo separatista.

Pot ser un "lapsus" que Sánchez confongui "inhabilitación" amb "malversación" (ara, si és un "lapsus" déu n'hi do!).

Però com ja no me'n refio del tril·ler Sánchez ni de ningú que votés a favor del 155, aquí la MHP llegeix la seva sentència on es diu que DE MALVERSACIÓ, RES. https://t.co/RxD3aawrUP pic.twitter.com/y2VqIL3UXg — Jordi Muñoz🎗 (@picrics) July 29, 2026

En la entrevista en TV3 ha reiterado los argumentos que ya expuso en un largo mensaje en la red social X en el que decía, entre otras cosas, que no ha cometido ningún delito (a pesar de los hechos probados de la sentencia) y que el Gobierno "no me evita el encarcelamiento por iniciativa propia, sino atendiendo la solicitud del mismo tribunal que me juzgó y que en la sentencia que dictó consideró que la pena que me imponía era 'excesiva y desproporcionada', que es una manera bastante singular de admitir que es una condena injusta".