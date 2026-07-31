Aparece un hombre descuartizado en Lloret en plena escalada de violencia en Cataluña

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado este viernes por la tarde en una urbanización de Lloret de Mar (Gerona). El cuerpo, que presentaba signos incompatibles con la vida, apareció descuartizado en el interior de un contenedor de basura, aunque completo, según las primeras informaciones. La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a la víctima.

El hallazgo ha movilizado a varias patrullas de la policía catalana, agentes de la Policía Científica y al grupo de homicidios de la región policial de Gerona, que trabajan sobre el terreno para recabar pruebas y determinar cómo se produjo la muerte y cuándo fue abandonado el cadáver.

El aviso llegó a media tarde

Investiguem la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. La DIC ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. pic.twitter.com/2luBkoPpWE — Mossos (@mossos) July 31, 2026

Según han informado los Mossos d'Esquadra, la alerta se recibió a las 16:25 horas de este viernes. Varias dotaciones se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso de la aparición de un cuerpo sin vida en un contenedor situado en la confluencia de la avenida Rafael Alberti con la calle Urà, en la urbanización Lloret Residencial.

Al llegar, los agentes localizaron el cadáver con signos evidentes de muerte violenta. Por ello, la División de Investigación Criminal (DIC) de Gerona ha asumido la investigación para determinar la identidad de la víctima, reconstruir sus últimos movimientos y esclarecer las circunstancias que rodean su muerte.

Los especialistas de la Policía Científica inspeccionaron la zona durante varias horas en busca de indicios que permitan identificar al autor o autores del crimen. De momento, los Mossos d'Esquadra mantienen abiertas todas las hipótesis y no han facilitado más detalles para no perjudicar la investigación.

Tampoco ha trascendido la identidad del fallecido, que deberá ser confirmada mediante la correspondiente autopsia y otras pruebas forenses.

Un nuevo crimen en Cataluña

Este suceso se suma a una semana especialmente violenta en Cataluña, donde se han registrado varias muertes violentas en apenas unos días.

El pasado martes, un hombre falleció tras ser apuñalado en el barrio de La Florida, en Hospitalet de Llobregat. Esa misma noche, una mujer de 35 años murió presuntamente asesinada por su pareja en el distrito barcelonés de San Martín, un crimen que el sospechoso habría cometido delante de los hijos de la víctima antes de entregarse horas después en una comisaría de los Mossos d'Esquadra.

A estos casos se añadió, apenas un día más tarde, otro homicidio en el barrio de La Mina, en San Adrián de Besós, donde un hombre murió tras recibir varias puñaladas durante una discusión que, según las primeras investigaciones, podría estar relacionada con el tráfico de drogas.