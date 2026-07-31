Illa oculta todas las crisis de Cataluña y celebra dos años de mandato con un discurso triunfalista

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha hecho balance de los dos años que lleva al frente del Gobierno catalán. El dirigente socialista ha trazado un cuadro idílico con una región que estaría en disposición de ser "el mejor país de Europa para vivir, para trabajar y para invertir".

El triunfalista balance de Illa ha pasado por alto el desastre del sistema ferroviario en Cataluña, la exclusión de la región de las pruebas PISA por un defecto grosero en la muestra de estudiantes seleccionados para el examen, la conflictividad de los docentes, la inseguridad ciudadana, las listas de espera sanitarias, la falta de vivienda asequible o el colapso del mercado de alquiler por los topes y las trabas administrativas.

Illa ha empezado enviando un saludo a Ceuta para dar paso a continuación a un relato tan extenso como sorprendente sobre los supuestos grandes logros de su gestión. Según el dirigente socialista, en Cataluña todo va bien, hay grandes inversiones, se tienen los mejores presupuestos posibles, la proyección internacional es altamente positiva y el viaje del León XIV vendría a ser un ejemplo del nuevo papel de la región en el mundo.

"Predictibilidad, estabilidad y certezas"

Según Illa, la clave de tan fantástica situación está en tres factores: "predictibilidad, estabilidad y certezas". Esas son las circunstancias del relato del dirigente socialista que están detrás de una especie de "milagro catalán" caracterizado también por la "normalización de la convivencia", un aumento de la renta disponible y los mejores datos de empleo de España. Recién aterrizado de una gira por Vietnam y Singapur, Salvador Illa ha llegado al extremo de afirmar esto: "Cataluña ha recuperado su voz y vuelve con fuerza al mundo. Constato en nuestros viajes que no sólo nos respetan, sino que nos admiran y pongo la Sagrada Familia como ejemplo".

Illa ha comparecido delante de una panel en el que se podía leer la frase "dos anys construint el futur" y ha desplegado una batería de frases rimbombantes del tipo "nos estamos convirtiendo en una de las regiones más innovadoras de Europa y prueba de ello son los 1.600 millones de inversión extranjera en el primer semestre". También ha reivindicado el regreso a Cataluña de empresas que se fueron durante el golpe de Estado pero no se ha referido a ningún caso ni ha mencionado a ninguna de esas firmas.

Cataluña y la vivienda

En cuanto a la vivienda, Illa se ha dejado ir y ha señalado que "Cataluña es la comunidad que más hace por la vivienda en España", ha aludido a un supuesto plan de construcción de cincuenta mil viviendas antes de 2030 y la presunta activación de suelo para construir otras 214.000 viviendas". También ha asegurado que "la ley de alquiler está funcionando" a pesar de que se ha producido una drástica reducción de la oferta ante la inestabilidad del marco legal. Al respecto, Illa se ha mostrado partidario de regular e intervenir el mercado "para garantizar que la vivienda sea un derecho".

La seguridad ciudadana ha sido otro de los "logros" de Illa, que ni siquiera ha aludido a la conversión de Cataluña en el escenario de los ajustes de cuentas a tiros de bandas internacionales de narcotraficantes. Según él, "cada día que pasa la región es más segura y lo dicen los datos si se miran con objetividad. Este año se han registrado 22.000 hechos delictivos menos que en el mismo periodo del año pasado".

Tras más de una hora de parabienes hacia sí mismo y hacia sus consejeros ha dado paso al turno de preguntas. Illa ha respondido en el mismo tono triunfalista y ha hecho especial hincapié en su oferta de financiación para todas las comunidades autónomas, un plan que, afirma, pondría 21.000 millones de euros más a disposición de todas las regiones y que según su tesis se rechaza porque la oferta procede de Cataluña. El plan es fruto del acuerdo de investidura con ERC e incluye también la recaudación íntegra del IRPF, expediente sobre el que se ha negado a hablar diciendo que su prioridad es la financiación y utilizando para callar sobre el tributo la coletilla que hiciera famosa Pujol, el 'hoy no toca'.

También ha agradado a Canarias que se haya manifestado a favor del modelo de financiación catalán y ha recordado que el próximo 4 de septiembre, cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera "se acabarán las excusas para las comunidades que se nieguen a adoptar el modelo". Entre esas comunidades está la socialista Castilla-La Mancha, pero Illa ha evitado entrar en detalles.

La corrupción y Zapatero

En el plano de la política nacional, Illa ha vuelto a referirse a la presunción de inocencia para hablar de José Luis Rodríguez Zapatero y en cuanto a la corrupción que cerca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que le gustaría que todos los partidos hicieran lo que hace el PSOE cuando se descubre un caso de corrupción en sus filas.

Preguntado por el escándalo de la desviación estadística de la prueba PISA en Cataluña que ha dejado fuera del análisis a la región, Illa ha dicho que ha ordenado a la consejera de Educación, Esther Niubó, que llegue hasta el fondo y ha añadido que "no toleraré que se desprestigie el sistema educativo catalán". Preguntado a la vez por el desastre ferroviario y las huelgas de docentes, ha prometido que "tendremos una movilidad y una educación excelentes". En cuanto a Ceuta, ha señalado que "el Gobierno está reaccionando con prontitud y con todos los medios a su alcance".

Por otra parte, ha anunciado que continuará con sus viajes por el extranjero y que su próximo destino será Ucrania para mostrar la solidaridad de los catalanes con la causa ucraniana.