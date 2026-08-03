Hallan tres proyectiles antiaéreos de la Guerra Civil en un piso del Ensanche de Barcelona

Los Mozos de Escuadra han localizado tres proyectiles antiaéreos en un piso del barrio del Ensanche de Barcelona cuando un equipo procedía al vaciado del inmueble. El hallazgo ocurrió este viernes en la calle Nápoles, tras recibir las fuerzas de seguridad un aviso a las 12:22 horas informando del descubrimiento del material explosivo en el interior de la vivienda.

La intervención de los Tedax

La policía autonómica confirmó que el material bélico se hallaba en buen estado de conservación. El arsenal estaba compuesto por dos proyectiles de calibre 76 milímetros con una longitud de 80 centímetros y un tercer proyectil de calibre 37 milímetros y 40 centímetros de largo.

Ante la peligrosidad de los artefactos, los Mozos de Escuadra activaron a los especialistas del Área del Tedax-NRBQ, quienes acudieron hasta la vivienda para retirarlos y proceder a su posterior destrucción en condiciones de seguridad.

La amenaza de la munición sin explotar

A pesar del paso del tiempo, el mecanismo interno de este tipo de artillería militar puede conservar intactas sus propiedades y proyectar un alto nivel de destrucción. La munición de guerra sin explotar o UXO (Unexploded Ordnance) constituye una amenaza constante en la región debido a los combates y bombardeos durante la Guerra Civil Española.

Las autoridades policiales calculan que en el territorio autonómico aparecen cada año una media de 1.000 artefactos bélicos sin detonar. Las estimaciones de los especialistas señalan que se necesitarán entre 20 y 25 años más de trabajo para limpiar por completo el territorio de los materiales abandonados tras el conflicto finalizado en 1939.

Protocolo ante el hallazgo de explosivos

Desde las fuerzas de seguridad insisten en que, ante la localización de cualquier tipo de artefacto bélico en viviendas, obras o zonas rurales, la ciudadanía debe evitar todo contacto físico. El protocolo de actuación exige no tocar ni mover la munición, alejarse de la zona de inmediato y avisar de forma urgente al teléfono 112 para que intervengan las unidades especializadas en desactivación.