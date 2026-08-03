La Fiscalía Anticorrupción irrumpe en el caso de la atención a la infancia de la Generalidad catalana

La comisión de investigación orquestada por el Parlamento catalán para "investigar" los escándalos de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalidad de Cataluña se cerró totalmente en falso, sin señalar culpables ni exigir responsabilidades por las numerosas irregularidades económicas y funcionales en los centros de acogida dependientes de la Generalidad pero en manos de fundaciones y empresas vinculadas en algunos casos con militantes y exaltos cargos de ERC.

Menos de dos semanas después, la Fiscalía Anticorrupción ha recibido un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña que ha propiciado que el Ministerio Público abra una investigación sobre los 167 millones de euros supuestamente destinados a jóvenes extutelados a quienes no correspondía ninguna prestación económica porque habían salido del sistema, ya trabajaban o vivían en el extranjero.

Además, también se investiga la posible existencia de plazas fantasma para acogidos inexistentes, un expediente por el que se señala a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las fundaciones Mercè Fontanilles-Fundació Resilis a raíz de la denuncia de un trabajador social al que la Oficina Antifraude concedió la categoría de testigo protegido.

El partido más afectado por el escándalo es ERC, toda vez que las investigaciones económicas sobre la gestión se produjeron entre 2016 y 2022, cuando la Consejería de Derechos Sociales ha estado en manos de consejeros republicanos, salvo un pequeño lapso que correspondió a Junts. Todos los escándalos, también los relativos a violaciones y abusos de menores tutelados por la Generalidad, conducen hacia las mismas siglas, las del partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.

Las retiradas de custodia

Uno de los asuntos sobre los que la comisión parlamentaria pasó de largo es la espinosa cuestión de las retiradas de custodia, una atribución que contra lo que cabría suponer no recae sobre una autoridad judicial sino sobre el funcionario de turno de la Generalidad. Y una retirada de la custodia tiene un incentivo económico importante, toda vez que por cada niño o adolescente en acogida se pagan entre 4.000 y 6.000 euros al mes. Eso explica la posible existencia de plazas fantasma y también estaría detrás de casos en los que se ha retirado la custodia de un niño a la familia sin fundamento alguno.

Uno de esos casos es el de un niño de ocho años que fue violado en un piso de acogida dependiente de la Generalidad por otro menor, un adolescente de 15 años. Por dos veces se negaron los responsables del piso a llevar al niño abusado al juzgado para que se le hiciera una exploración. Tras un largo periplo judicial los padres de ese niño por fin pudieron recuperar su custodia cuando no quedó la más mínima duda de que en cualquier sitio estaría mejor que en manos de la Generalidad catalana y las empresas contratadas para atender a los menores.

Una niña prostituida

El estallido del caso Dgaia se produjo en mayo del año pasado, cuando trascendió por vía judicial el caso de una menor de tan sólo 12 años acogida por la Generalidad de Cataluña y que había sido violada y prostituida en una red de pederastas. La condena al cabecilla de esa red puso al descubierto ese caso al tiempo que un trabajador social denunciaba los opacos procedimientos de las empresas a quienes la Generalidad les ha entregado la atención a los menores y la existencia de plazas fantasma.

La primera y prácticamente única reacción de la Generalidad de Salvador Illa fue cambiar el nombre de la Dgaia, que en un alarde de humor burocrático fue rebautizada como Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Dos días antes de la clausura de la comisión de investigación en el Parlamento dimitió la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, que fue sustituida por su número dos, Raúl Moreno, perfectamente al caso de los escándalos y corruptelas de todo tipo en la atención a los menores bajo amparo de la Generalidad.