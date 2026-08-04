Recuperan una talla robada en 2010 en Navarra tras ser vendida en el Rastro y Barcelona

La Policía Nacional y los Mozos de Escuadra han recuperado un relieve de madera policromada sustraído en 2010 en el Monasterio de Santa Clara de Fitero, en Navarra. La pieza histórica ha sido entregada este martes al párroco de la localidad en representación de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, institución titular de la obra.

Una talla del círculo de Juan de Anchieta

La pieza rescatada representa la figura de San Buenaventura y está realizada en madera tallada, dorada y policromada. Las investigaciones artísticas sitúan la autoría de la obra en el círculo del reputado escultor Juan de Anchieta. Las dimensiones exactas del relieve recuperado son de 81 x 45,5 x 10 centímetros.

El rastreo desde el Rastro hasta Barcelona

El hallazgo final de la talla se produjo el pasado mes de abril en Barcelona. La investigación arrancó cuando el actual poseedor de la obra contactó con las fuerzas de seguridad. Este particular había adquirido el bien en una casa de subastas barcelonesa, establecimiento que a su vez la había comprado a un tercero que la obtuvo en otro negocio del sector.

Los agentes reconstruyeron la cadena de compraventas e identificaron que el recorrido ilícito de la obra comenzó en el Rastro de Madrid, lugar desde donde circuló por diversos tenedores a lo largo de los años. Tras la intervención policial en la capital catalana, la autoridad judicial competente ordenó la restitución inmediata del bien a la Iglesia navarra.