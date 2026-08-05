Desmantelan en Barcelona el mayor laboratorio de metanfetamina de Europa del Cártel Jalisco

Una finca aislada en la provincia de Lleida albergaba una de las mayores cocinas clandestinas de droga de Europa. En una operación conjunta sin precedentes, la Policía Nacional y la Oficina de Estupefacientes de Francia (OFAST) han asestado un duro varapalo a la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación en España, con la detención de 13 personas acusadas de introducir en el país más de 2,5 toneladas de metanfetamina ocultas en un cargamento masivo de aroma líquido de vainilla.

La denominada operación Vanille se desencadenó el pasado 11 de julio, apenas un mes después de iniciarse las investigaciones a principios de junio. El dispositivo policial culminó con el arresto de los 13 integrantes de la célula, siete de nacionalidad mexicana, cuatro española y dos colombiana, en una acción coordinada entre las provincias de Lérida (donde se practicaron 5 detenciones), Barcelona (4) y Tarragona (4). Tras pasar a disposición judicial, 12 de los arrestados han ingresado en prisión.

🚩Desarticulada una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla 👮Introdujeron casi 2,5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de #México 7⃣ entradas y registros: Barcelona… pic.twitter.com/04rHpn1Ycb — Policía Nacional (@policia) August 5, 2026

Ingeniería química en el entorno rural

Según informaron los investigadores en una comparecencia pública que contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, y del jefe de Operaciones de la Jefatura Superior de Cataluña, Pedro Roque Marín, la red importó desde México un contenedor marítimo con cerca de 12.700 kilogramos de aroma de vainilla.

La mercancía se depositó en primera instancia en una nave logística de la provincia de Barcelona. Desde allí, el producto se trasladaba periódicamente al laboratorio clandestino de Lérida, donde la organización recuperaba el estupefaciente disuelto mediante "complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización". La intervención de los agentes se ejecutó en el momento exacto en que se constató que el laboratorio había empezado a recuperar la metanfetamina.

Alerta por el auge de las drogas sintéticas

Los mandos policiales subrayaron la trascendencia de la operación ante la evolución del tráfico de estupefacientes en Europa. "La metanfetamina ya no es una amenaza, es una realidad", ha afirmado el inspector jefe Alejandro Martín, responsable de la sección de sintéticos de la Policía Nacional, quien reconoció la dificultad de precisar el tiempo exacto que la red mexicana llevaba operando en territorio nacional.

A pesar de constatar el repunte de esta sustancia en los últimos años, el inspector Martín quiso matizar el alcance del problema al señalar que el panorama difiere de otras crisis de estupefacientes globales y asegurar que el fentanilo "no ha llegado a España".