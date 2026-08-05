El hombre de Junqueras en Gerona, a punto de caer por unos audios sobre sus planes contra ERC

Marc Puigtió, el hombre que designó Oriol Junqueras en contra de la militancia como cabeza de cartel municipal en Gerona está a punto de caer. La filtración de unos audios en los que confiesa que pretende echar a todos los dirigentes del partido en la ciudad y quedarse con los derechos electorales de las siglas ha causado una tremenda conmoción en el partido. En primer lugar, por la crudeza con la que Puigtió habla de sus planes. Y en segundo término, porque lo hace con un joven al que vinculan con Vox y que ha difundido en su cuenta de Instagram los audios.

Puigtió, que estaba destinado a presentarse como alcaldable de ERC en Gerona bajo el nombre de conveniencia Moviment per Girona, ha caído en lo que parece una trampa para elefantes en la que el cebo era la propia incontinencia verbal de la presa y su alta consideración de sí mismo. En una sucesión de conversaciones grabadas y mensajes de texto, Puigtió cava su propia tumba política al afirmar, por ejemplo: "Yo te fui muy sincero y te dije cuál era mi intención con Esquerra. Mi intención era echarlos a todos y quedarme Esquerra. Y después poder utilizar sus recursos electorales".

La vanidad de Puigtió le llevó también a jactarse de la enemistad de los militantes y dirigentes del partido en Gerona. "Por eso tengo a toda la gente de Esquerra enfadada. ¿Por qué? Pues porque estoy yo liderando el proyecto, un proyecto nuevo, y no quiero a nadie de los que están en el Ayuntamiento ni a nadie de los que haya estado hasta ahora", le dijo a su interlocutor, el joven Travis Agustín Gómez Mora, titular de una cuenta en Instagram llamada Girona perduda, cuya última entrada está causando sensación.

Carta de disculpa

De entrada, ha obligado a Oriol Junqueras a declarar en la emisora oficial de la Generalidad que las palabras de su preferido en Gerona son "inconvenientes". El partido ha abierto un expediente y a estas horas se da prácticamente por descontado que la vinculación de Puigtió con ERC es historia. El afectado ha enviado una carta a los militantes en la que reconoce lo desafortunado de sus expresiones pero afirma que están sacadas de contexto, que son fruto de conversaciones distintas y montadas posteriormente, "fragmentos editados".

El desastre de la organización de ERC en Gerona es absoluto. En febrero pasado dimitió la dirección local por desavenencias insalvables con el hombre de Junqueras, este Puigtió que no para de recibir críticas y denuestos en muchos casos dirigidos en realidad a Oriol Junqueras. Hasta Gabriel Rufián ha metido la cuchara difundiendo la carta de un dirigente local de Gerona llamado Karim Sabni El Garraf, que hasta febrero pasado era, ojo a la pompa, "secretario de Imagen y Comunicación y secretario de Ciudadanía" de ERC en la ciudad de Gerona.

El hombre ha aprovechado la notoriedad del caso Puigtió para dimitir por duplicado, esta vez con una carta en la que anuncia: "Hoy doy un paso al lado. Lo hago por coherencia. El antifascismo, los valores republicanos y la izquierda no admiten ambigüedades. Cuando hay dudas sobre estos principios, hay que exigir explicaciones y asumir responsabilidades. Los cargos pasan; los valores, no".