Ocho menores heridos tras fallar una atracción de feria en Tona y abrirse una de sus puertas

Ocho menores y un adulto resultaron afectados este miércoles en un accidente ocurrido en una atracción de feria durante la fiesta mayor de Tona (Barcelona). Cinco de los menores fueron trasladados al Hospital de Vic, tres de ellos en estado menos grave y dos en estado leve, según fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El accidente tuvo lugar sobre las 00.15 horas en una atracción con forma de olla instalada con motivo de las fiestas del municipio. Según la principal hipótesis que manejan los Mossos d'Esquadra, el incidente pudo producirse por un fallo mecánico en el mecanismo de retención de la puerta.

La puerta se habría abierto mientras la atracción estaba en funcionamiento, provocando que varias de las personas que se encontraban en ella resultaran heridas.

Hasta el lugar se desplazaron seis ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas, además de efectivos de los Bomberos de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Tona.

Los servicios sanitarios atendieron a los afectados y trasladaron posteriormente a cinco menores al Hospital de Vic para recibir asistencia médica.

Cinco menores trasladados al hospital

De acuerdo con la información facilitada por el SEM, tres de los menores trasladados presentaban heridas de carácter menos grave, mientras que otros dos sufrían lesiones leves.

El resto de personas afectadas fueron atendidas en el lugar del accidente. En total, según las fuentes de Emergencias citadas por Europa Press, fueron nueve las personas afectadas: ocho menores y un adulto. Entre los heridos había menores con fracturas y otros afectados con contusiones.

Los Mossos inspeccionarán la atracción

Los Mossos d'Esquadra se desplazarán este miércoles hasta el recinto ferial para realizar una inspección ocular de la atracción y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallo.

La investigación permanece abierta para esclarecer las causas del accidente y determinar, en su caso, posibles responsabilidades.

La atracción ha quedado fuera de servicio a la espera de la inspección y de las actuaciones necesarias para determinar el origen del problema en el mecanismo de retención de la puerta.

Otro accidente en Asturias

El pasado domingo, cinco personas también resultaron heridas de carácter leve en Lieres (Siero, Asturias) después de salir despedidas de una atracción de feria durante las fiestas del municipio. Tres mujeres y dos hombres fueron atendidos en el lugar y trasladados posteriormente al Hospital Universitario Central de Asturias.

Hasta el recinto se desplazaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el Servicio de Atención Médica Urgente, la Guardia Civil y la Policía Local.