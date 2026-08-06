La Oficina Antifraude catalana tramita una denuncia contra Orriols por la contratación de su hija como policía local

La Oficina Antifraude de Cataluña ha admitido la denuncia de un particular contra el proceso de selección de la Policía Municipal de Ripoll (Gerona) que acabó con el nombramiento como agente local de la hija mayor de Sílvia Orriols, de nombre Guinadell.

Orriols se refirió al polémico nombramiento de su hija en el último pleno municipal y fue para negar que hubiera tenido arte o parte en la selección de personal que concluyó con su hija como policía municipal en prácticas en el mismo municipio. Según la alcaldesa, pretendía acallar así los rumores de enchufismo, pero en realidad el asunto ha escalado hasta convertirse en una investigación de la Oficina Antifraude.

En aquel pleno, la también líder del partido separatista Aliança Catalana (AC) afirmó que no era relevante que fuera ella quien designara a los miembros del tribunal o que también fuera ella quien señalara las fechas y condiciones de las pruebas de acceso en las que su hija obtuvo casualmente las mejores notas.

Según el decreto de convocatoria de la plaza, "existe una situación operativa crítica que afecta directamente a la eficacia y eficiencia del servicio público esencial de seguridad ciudadana". También se dice que "la urgencia del procedimiento es la única vía posible para corregir con la celeridad necesaria una disfunción grave que compromete un servicio público fundamental" y que el nombramiento de un policía en prácticas es "una necesidad inaplazable".

La tramitación de la denuncia en la Oficina Antifraude implica una investigación en la que el Ayuntamiento que dirige Orriols deberá proporcionar toda la documentación y actas del proceso de contratación y en la que podrá interrogar a todos los implicados en dicho proceso, desde el secretario municipal a los miembros del tribunal formado por agentes de la Policía Local, pero no por el jefe del cuerpo, Francesc Campanyo, a quien Orriols tiene en el punto de mira y a quien ha abierto un expediente por no fichar tras su reincorporación al trabajo tras un periodo de vacaciones.