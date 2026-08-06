El PP celebra que Anticorrupción investigue el negocio de los niños tutelados y señala a ERC e Illa

Lorena Roldán, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, ha estado en Es la Mañana de Federico para denunciar los escándalos de corrupción como "falsificación de firmas en documentos públicos" y casos de pederastia ocurridos en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) apuntando como responsables directos a la Generalidad de Salvador Illa y al anterior gobierno de ERC, presidido por Peré Aragonés.

Según ha relatado la diputada catalana a esta casa, todo comenzó cuando un trabajador denunció diferentes prácticas corruptas y a partir de ahí la Oficina Antifraude empezó una investigación, algo que llevó al denunciante a "recibir amenazas gravísimas, incluso de muerte".

En este sentido, según ha añadido, "la comisión no pudo llegar al fondo del asunto, pero hemos podido descubrir cosas muy graves. No es la primera vez que ocurren abusos; en una familia de acogida también había abusos y hubo condenados". Y también ha denunciado cómo una menor cayó en la red de pederastia con 12 años con el conocimiento de trabajadores de la Dgaia, a los que Lorena Roldán ha calificado de "monstruos".

"Se han falsificado firmas en documentos públicos"

Lorena Roldán ha continuado desenmascarando este negocio con la infancia en Cataluña y ha apuntado a que "se han falsificado firmas en documentos públicos para acreditar que determinadas plazas están ocupadas por menores que ni siquiera viven en Cataluña. Estamos hablando de plazas que oscilan entre los 4.000 y los 8.000 euros. Todo ese dinero no sabemos dónde está yendo. La Oficina Antifraude tiene abiertas varias líneas de investigación en este sentido. Ahora también, como comentaba, la Fiscalía Anticorrupción está detrás del asunto y, por tanto, estamos pendientes de estas investigaciones. Y, por supuesto, tomaremos todas aquellas acciones que sean necesarias para esclarecer este asunto, porque cada vez que rascamos un poco en el tema sale todavía más información y más grave".

También ha insistido con el tema del alertador. "Tuve la oportunidad de estar en esa declaración y nos contó que había recibido amenazas de muerte por parte de sus superiores. Esto me parece inaudito. Aquí no ha pasado absolutamente nadie, no ha dimitido absolutamente nadie y no ha habido responsabilidades políticas de ningún tipo. Lo que no podemos consentir ni permitir es que a una persona que se atreve a dar un paso adelante y a denunciar corruptelas dentro de la Administración se le haga la vida imposible e incluso se le amenace. Esto no me parece propio de una democracia del siglo XXI y, por supuesto, que nadie dude de que tomaremos todas las acciones políticas y jurídicas que hagan falta.

"Hace unos meses estalló un caso en Tarragona que acabó saldándose con unos treinta detenidos. Eran familias extranjeras que dejaban a sus hijos a las puertas de las comisarías y aleccionaban a los niños para que dijeran que estaban desamparados y que habían venido sin su familia, con el fin de que la Dirección General se hiciera cargo de ellos".

"Es que hay un fraude montado alrededor de estas ayudas de la Dirección General de Infancia que no sabemos hasta dónde llega. Por tanto, nosotros lo que pedíamos en su momento, más allá de un cambio de nombre, que sinceramente no sabemos en qué se traduce y, por lo visto, en nada, es que haya un verdadero control por parte de la Administración y que se realicen auditorías. No puede ser que estas mismas entidades que gestionan estas plazas de menores y de extutelados sean las mismas que decidan si esas plazas se tienen que conceder o no. Al final son juez y parte y, por tanto, se cumple aquello de hecha la ley, hecha la trampa. Evidentemente, nos parece que es un sistema que no funciona", ha señalado.

"Illa prorrogó los contratos bajo sospecha"

"Y además quiero señalar que, una vez que la Oficina Antifraude se pone detrás de todo esto y la Sindicatura de Cuentas detecta estas irregularidades, al Gobierno de Salvador Illa no se le ocurre otra cosa que prorrogar los contratos de estas entidades que están bajo sospecha y bajo investigación con otros cinco millones de euros. La verdad es que es muy fácil gastarse el dinero que no es de uno", ha denunciado la diputada del Partido Popular.

"Lo que no puede ser es que exista este descontrol por parte de la propia Administración. Lo que no puede ser es que la Administración tenga que traer un decreto al Parlamento para condonar unas deudas diciendo que se concedieron mal. Pues si las dieron mal, lo que tienen que hacer ahora es recuperar ese dinero, que es dinero de todos los catalanes, no del Gobierno de Salvador Illa ni del consejero de turno", ha criticado la parlamentaria popular de Cataluña.

En este sentido, ha dicho que "no se puede tener la cara de venir a decirnos lo hemos hecho mal, perdonamos las deudas y aquí no ha pasado nada. Por supuesto que ha pasado. Lo que no puede ser es que esto sea un sumidero por el que se van miles y miles de euros sin ningún tipo de control", ha concluido Lorena Roldán en esRadio.