Lorena Roldán denuncia la trama de corrupción y pederastia que salpica a Illa y a ERC

Lorena Roldán, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, ha estado en Es la Mañana de Federico para denunciar los escándalos de corrupción y pederastia ocurridos en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) apuntando como responsables a la Generalidad de Salvador Illa y al anterior gobierno de ERC.

Según ha relatado la diputada catalana a esta casa, todo comenzó cuando un trabajador denunció diferentes corruptelas y a partir de ahí la Oficina Antifraude empezó una investigación, algo que llevó al denunciante a "recibir amenazas gravísimas, incluso de muerte".

En este sentido, según ha añadido, "la comisión no pudo llegar al fondo del asunto, pero hemos podido descubrir cosas muy graves. No es la primera vez que ocurren abusos; en una familia de acogida también había abusos y hubo condenados". Y también ha denunciado cómo una menor cayó en la red de pederastia con 12 años con el conocimiento de trabajadores de la Dgaia, a los que Lorena Roldán ha calificado de "monstruos".

noticia en ampliación