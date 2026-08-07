24 horas en Barcelona: un muerto por arma blanca, un herido crítico en otra reyerta y tiroteo en el Raval

En Barcelona ha concluido una especie de tregua criminal con la muerte de un hombre de nacionalidad española a causa de las heridas recibidas en cara y cuello con un arma blanca. El suceso ocurrió en el distrito de Nou Barris y según las primeras indagaciones policiales, el asesino sería la nueva pareja de la expareja de la víctima. El hombre habría sido atacado tanto por su ex como por el nuevo novio, al parecer el autor material del crimen.

Ayer jueves también se registró otro suceso con armas blancas, esta vez en el Borne, uno de los barrios más turísticos y gentrificados de la capital catalana. Una reyerta entre dos hombres de origen magrebí acabó con uno de ellos en estado crítico y el otro, detenido.

Ya por la noche, vecinos del Raval, uno de los barrios con peor fama de Barcelona, avisaron a la policía por un tiroteo en el que aparecían implicados dos grupos, uno magrebí y otro de dominicanos. Los Mossos encontraron seis casquillos de bala de nueve milímetros y lograron detener a dos supuestos implicados en el tiroteo, aunque todavía no se han esclarecido sus causas. No constan heridos.

El mes de julio había sido especialmente tranquilo en lo relativo a ajustes de cuentas, tiroteos y reyertas. El día 8 del pasado mes hubo disparos en la zona alta de Barcelona, pero a quien iban dirigidos se negó a colaborar con los agentes y a denunciar el caso. Días antes, el 3 de julio, había sido asesinado a tiros un adolescente de 15 años en el parque de la Pegaso. La víctima era de nacionalidad colombiana y llevaba tan sólo siete meses en España. Fue detenido por el crimen un jefe de la banda de los Trinitarios.

A pesar de estos y otros casos y de la inseguridad creciente, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, no habló de ello en el balance que realizó de los dos años al frente del gobierno catalán.